Melby hemmelighetsfull om lederverv i Venstre

Kunnskapsminister Guri Melby (V) vil foreløpig ikke avklare om hun stiller som kandidat til ledervervet i Venstre.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) vil ikke avklare om hun stiller som lederkandidat i Venstre. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

17. aug. 2020 09:07 Sist oppdatert nå nettopp

Melby var gjest i Politisk kvarter på NRK mandag morgen. På spørsmål om hun i sommer har gjort leksen sin – og tenkt over om hun vil bli den nye lederen i Venstre – svarer hun slik:

– Jeg har gjort leksa mi, men håper jeg kan få forståelse for at jeg akkurat nå har hele min oppmerksomhet rettet mot skoleelevene som nå står og venter på å få lov til å begynne.

Søndag kveld bekreftet Abid Raja (V) overfor VG at han ønsker å etterfølge Trine Skei Grande som Venstre-leder.

Fram til da var Sveinung Rotevatn (V) den eneste som offentlig hadde stilt seg til disposisjon til toppvervet. På Twitter skriver Rotevatn at han tror de beste diskusjonene skjer i «åpent lende».

– Derfor er jeg glad for at Abid Raja er åpen om sitt kandidatur, skriver han.

Til dette sier Melby seg enig.

– Men jeg håper vi kan ha respekt for at vi alle har behov for å gjøre dette på forskjellige måter, sier hun.

Venstres valgkomité var samlet onsdag og torsdag, og komiteens leder Per A. Thorbjørnsen bekreftet at Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø var kalt inn for å møte dem.