– Jeg har gitt uttrykk for lenge at politikken blir utvannet grå og kjedelig. Vi vil ikke dette lenger. Nå er det opp til Erna Solberg og Høyre, sier Frp-leder Siv Jensen på en pressekonferanse etter at møtet i Frps stortingsgruppe er slutt.

Hun mener Høyre for lenge har lent seg for mye i retning KrF og Venstre og ikke tatt nok hensyn til Frp.

Frp vil nå utforme en liste med krav for fortsatt deltagelse i regjeringen. Frps sentralstyre skal ha en strategisamling i slutten av januar, og det vil her bli tatt en beslutning om kravene er innfridd og om Frp vil være med videre.

Vil ikke røpe kravene

Jensen sa stortingsgruppen var enstemmig om strategien. Hun vil foreløpig ikke peke på hvilke områder Frp vil stille krav på.

– Det skal vi nå jobbe ferdig i løpet av relativt kort tid. Men jeg har ingen planer om å ha en offentlig debatt om det. Vi skal utarbeide denne listen i ro og mak. Så skal vi overlevere den til statsministeren bak lukkende dører, sier hun.

Ingen av de andre sentrale Frperne som deltok i møtet ønsket å gi kommentarer til Aftenposten på vei ut.

Carl I. Hagen vil ikke si noe om hvilke områder Frp må stille krav for videre deltagelse. Han viser til at partiledelsen har fått fullmakt til dette, men at det på gruppemøtet kom flere forslag som ledelsen vil vurdere.

Ba om avstemning

Det koker i Frps gruppe etter at regjeringen har besluttet å hente hjem to barn og en norskpakistansk kvinne som hadde sluttet seg til IS.

Etter møtet understreker Jensen igjen at partiet hele veien har vært skeptisk til dette.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde hadde varslet før møtet at han vil be om en avstemning om regjeringsdeltagelsen når Frps stortingsrepresentanter møtes. Men parlamentarisk leder Hans Andreas Limi gjorde det klart at det ikke ville bli noen slik votering.

Det er nemlig ikke opp til stortingsgruppen å avgjøre dette, men partiets landsstyre.

Vi er blitt en grå masse

Flere av dem som kom til møtet i gruppen, understreket at situasjonen er alvorlig. Tybring-Gjedde og andre understreket at Frp må få gjennomslag i andre saker. Men de ville ikke konkretisere nærmere hvilke saker dette er.

Det koker i Frp-land

Frp-fylkesledere i Troms og Finnmark, Nordland og Innlandet vil ut av regjering og krever ekstraordinært landsstyremøte. Andre Aftenposten snakket med før møtet vil avvente gruppens behandling.

Ofte når samholdet i regjeringen settes på prøve, er møte i landsstyret noe Frp tyr til. Det skjer ikke minst for å forankre kontroversielle saker i partiorganisasjonen. Sist Frp gjorde dette var i bompengestriden i fjor sommer. Den gang holdt også landsstyret i Frp regjeringens skjebne i sine hender.

Solberg forstår at det er en vanskelig sak

– Jeg syns det er leit, og jeg vet at det er en vanskelig sak i Frp, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten om opprøret i Frp.

– Men vi måtte legge vekt på dette ene barnet. Og så skjønner jeg at det kom overraskende på mange i Frp. At ikke så mange kunne være informert om dette på forhånd, skyldes selvsagt sikkerhetsutfordringer for norsk personell og kvinnen og hennes barn, sier Solberg.

– Tøffe forhandlinger

– Det har vært tøffe forhandlinger i dag, sier statsministeren til VG mandag ettermiddag.

– Har du snakket med Siv Jensen?

– Jeg kommer ikke til å kommentere hvem jeg har pratet med eller hva det dreide seg om. Jeg prater med mange hver dag, sier hun til avisen.

Aftenposten har reist inn i ruinene av Den islamske staten og møtt den norske IS-enken som ikke vil hjem:

Pågripes ved ankomst

PST bekrefter overfor justisminister Jøran Kallmyr (Frp) at kvinnen som regjeringen henter fra Syria med sine to barn, vil bli pågrepet ved ankomst til Norge.

– Det er viktig at folk får vite at vi tar kontroll over moren idet hun ankommer Norge. Men det er påtalemyndighetens beslutning, sier Kallmyr til VG onsdag ettermiddag.

Den 29 år gamle tobarnsmoren er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon.

Støre: Oppsiktsvekkende at Solberg lever med dette

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre syns det er spesielt at statsminister Erna Solberg (H) uttrykker forståelse for Frp.

– Det er et veldig spesielt utgangspunkt at et regjeringsparti anklager resten av regjeringen for ikke å ta terror på alvor. Og det at Erna Solberg lever med det og attpåtil har forståelse for Frps argumentasjon, er oppsiktsvekkende, sier Støre til NTB.

– Akkurat nå syns jeg det er spesielt at hun er ute og syns synd på Fremskrittspartiet og forstår at de syns dette er vanskelig, sier han.

Raja ber om at alle de norske kvinnene og barna hentes hjem

Raja vil hente alle de norske mødre og deres barn hjem fra flyktningleirer så raskt som mulig, ifølge Dagbladet.

– Jeg vil gi stor honnør til regjeringen som har klart å lande et stort flertall for å hente moren og de to barna. Så håper jeg fra Venstres side, og som leder av antiterrorgruppen i Osse, at også de andre barna som er igjen i Syria, skal få komme hjem til Norge, sier han.