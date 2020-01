Startet klokken 15: Frps stortingsgruppe i krisemøte. Opprør etter at regjeringen hentet hjem IS-barn og moren

Det koker i Frps gruppe etter at regjeringen har besluttet å hente hjem to barn og en norskpakistansk kvinne som hadde sluttet seg til IS.

De fleste var ordknappe da de kom til gruppemøtet, som startet klokken 15.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde har varslet at han vil be om en avstemning om regjeringsdeltagelsen når Frps stortingsrepresentanter møtes.

Klokken 15 satte gruppen sitt møte der deltagelse i regjeringen ikke skal voteres over, ifølge parlamentarisk leder Hans Andreas Limi. Det er nemlig ikke opp til stortingsgruppen å avgjøre dette, men partiets landsstyre.

På vei inn i møtet sier Frp-leder Siv Jensen til Dagbladet:

– Vi kommer nå til å definere noen veldig klare krav fra Frp. Så blir det opp til Erna og Høyre å ta det på alvor eller ikke ta det på alvor. Det må skje ganske raskt. For begeret vårt er nå fullt. Vi sitter ikke i regjering for enhver pris. I IS-saken har de tre andre partiene beveget seg bort fra Frp.

Morten Uglum

Flere av dem som kom til møtet i gruppen, understreket at situasjonen er alvorlig. Tybring-Gjedde og andre understreket at Frp må få gjennomslag i andre saker. Men de ville ikke konkretisere nærmere hvilke saker dette er.

Morten Uglum

Kaller trolig inn landsstyret

Derfor er det ventet at partiet kommer til å ha et ekstraordinært landsstyremøte, og at dette kan bli en av konklusjonen fra gruppemøte.

Opprørsgeneral Tybring-Gjedde sa da han kom at det var naturlig at landsstyret innkalles.

Han vil også ha et møte i stortingsgruppen der bare representantene møtes og partiets statsråder og andre må sitte på gangen.

Stortingsgruppen kan, ifølge partiets vedtekter, be om et møte i landsstyret. Det samme kan minst syv fylkesledere eller sentralstyret.

Det koker i Frp-land

Frp-fylkesledere i Troms og Finnmark, Nordland og Innlandet vil ut av regjering og krever ekstraordinært landsstyremøte. Andre Aftenposten har snakket med, vil avvente gruppens behandling.

Ofte når samholdet i regjeringen settes på prøve, er møte i landsstyret noe Frp tyr til. Det skjer ikke minst for å forankre kontroversielle saker i partiorganisasjonen. Sist Frp gjorde dette var i bompengestriden i fjor sommer. Den gang holdt også landsstyret i Frp regjeringens skjebne i sine hender.

Solberg forstår at det er en vanskelig sak

– Jeg syns det er leit, og jeg vet at det er en vanskelig sak i Frp, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten om opprøret i Frp.

– Men vi måtte legge vekt på dette ene barnet. Og så skjønner jeg at det kom overraskende på mange i Frp. At ikke så mange kunne være informert om dette på forhånd, skyldes selvsagt sikkerhetsutfordringer for norsk personell og kvinnen og hennes barn, sier Solberg.

Pågripes ved ankomst

PST bekrefter overfor justisminister Jøran Kallmyr (Frp) at kvinnen som regjeringen henter fra Syria med sine to barn, vil bli pågrepet ved ankomst til Norge.

– Det er viktig at folk får vite at vi tar kontroll over moren idet hun ankommer Norge. Men det er påtalemyndighetens beslutning, sier Kallmyr til VG onsdag ettermiddag.

Den 29 år gamle tobarnsmoren er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon.