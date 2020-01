– Jeg har ikke satt noen sluttdato for å være statsråd. Det er et valg i 2021. Denne regjeringen har absolutt mulighet til å leve utover 2021, sier Hareide til Aftenposten.

Men den tidligere KrF-lederen bedyrer at det ikke er snakk om noen omkamp om retningsvalget i KrF.

Dagen etter at den tidligere KrF-lederen på dramatisk vis gjorde comeback i norsk politikk med å bli samferdselsminister i Solberg-regjeringen holdt KrF sin årlige landskonferanse på Gardermoen.

Opprømte KrF-ere reiste seg og jublet da partileder Kjell Ingolf Ropstad ramset opp KrFs regjeringslag og trakk frem Hareide spesielt.

– Du vet, jeg føler meg litt som en fotballtrener som har gjort en stjernesignering mange trodde ikke jeg skulle klare, sa KrF-lederen til humring i salen.

Hareide skal som samferdselsminister bygge broer. Samtidig håper mange at han også bidrar til å bygge broer i partiet for å lege sårene som oppsto etter KrFs skjebnelandsmøte i 2018.

Hareide trakk seg som leder av KrF etter at han høsten 2018 ikke fikk gjennomslag for sitt ønske om å søke samarbeid med Ap og Sp. I stedet gikk KrF, anført av Ropstad, inn i Solberg-regjeringen under Ropstads ledelse.

Men selv om alle KrF-ere, også de på blå side som ikke ønsket Hareide som statsråd, nå slutter rekkene, så er flere oppriktig bekymret for at det kan oppstå omkamper om retningsvalg.

Mange på rød side mener fortsatt at Ropstad kuppet veivalget da han hevdet at KrF hadde en «historisk sjanse» til å få endret abortlovens paragraf 2c (Downs-paragrafen) hvis de valgte høyresiden. KrF fikk ikke gjennomslag for dette i regjeringen, noe mange på rød side mener Ropstad måtte ha visst på forhånd.

Og Hareide er kanskje KrFs mest populære politiker. Flere er bekymret for at han skal stjele oppmerksomhet fra Ropstad, og at retningsvalget derfor igjen kan komme på dagsordenen.

Flere KrF-kilder sier at det er uro på blå side over Hareides retur, men at man nå håper på at det likevel kan bidra til å samle partiet og gi et løft – men uten at det stilles spørsmål ved Ropstads autoritet.

En sentral KrF-kilde på blå side som var svært kritisk til at Hareide ble statsråd, sier det slik:

– Nå får vi se hvordan Hareide håndterer situasjonen som er oppstått. Ropstad viser også styrke ved å hente inn en så profilert politiker som Hareide. Det viser at Ropstad er trygg på seg selv om leder, sier vedkommende.

En annen KrF-kilde lot seg først intervjue under fullt navn, men ombestemte seg. Vedkommende sier følgende anonymt:

– Nå går vi for dette. Og så går det forhåpentlig bra. Jeg håper og tror det fortsatt ikke vil herske noen tvil om hvem som er sjefen i KrF.

Fylkesleder i Rogaland, Oddny Helen Turøy, sier hun er overbevist om at dette vil gå bra.

– Her er det så mye positiv energi. Og når Knut Arild bestemte seg for å bli med, så er jeg «all in». Men jeg forutsetter at Hareide kjenner sin plass og ikke utfordrer lederskapet i partiet, sier hun.

Selbekk: – Ropstad tar en betydelig risiko

Redaktøren av den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, sier imidlertid at Ropstad har tatt en betydelig risiko ved å ta Hareide inn i regjeringen og slik gi ham en svært tydelig posisjon.

– Hareide er mye mer populær i folket enn det Ropstad selv er, kanskje mer populær enn det Ropstad noen gang kan bli, sier Selbekk.

Carina Johansen / NTB scanpix

Han peker også på at Hareide har en mye større erfaring som regjeringsmedlem enn Ropstad og dessuten har vært partileder i åtte år.

– Det kan oppstå en situasjon der folk kan lure på hvem som de facto er leder i KrF.

Han trekker frem at Hareide skal ha satt som forutsetning for å si ja til å bli statsråd at det ikke skulle gå på bekostning av utviklingsminister Dag Ulsteins plass i regjeringen.

– Når du stiller et slikt ultimatum, så blir det uklart hvem som egentlig bestemmer.

Han sier Ropstad har en jobb å gjøre med å vise hvem som er sjefen i partiet.

– Ropstad kunne ha gjort det enkelt for seg og ikke tatt med Hareide. Han viser med dette at en samling av fløyene i KrF og det å få KrF over sperregrensen best oppnås med at Hareide igjen får en sentral plass i partiet. Men Ropstad må altså nå samtidig overbevise alle om at det er han som er sjefen. Det blir viktig.

Hareide: – Ikke aktuelt med omkamp

Hareide selv sier at det ikke er aktuelt med noen omkamp fra hans side, men åpner for å være KrF-statsråd i flere år.

– Du har tydelig signalisert at du er på vei ut av norsk politikk. Er det naturlig at du gir seg som statsråd i 2021?

– Jeg har ikke satt noen sluttdato. Det er et valg i 2021. Denne regjeringen har absolutt mulighet til å leve utover 2021.

Fredrik Hagen

– Så du utelukker ikke at du er med videre som statsråd etter valget i 2021 hvis Ropstad vil ha deg med videre?

– Nei, jeg vil ikke det. Jeg har ikke satt noen sluttdato.

– Mange på blå side er imot at du blir statsråd nå fordi de frykter omkamp eller at det kan stilles spørsmål ved Ropstads autoritet. Hva tenker du om det?

– Jeg legger ikke opp til noen omkamp. Det er slik i politikken at du vinner noen slag og at du taper noen. Jeg tapte og har akseptert det. Men jeg er med på laget videre. Nå får jeg en viktigere posisjon for å gjøre det. Det er jeg takknemlig for. Men Ropstad er vår partileder. Jeg tror det jeg nå sier også er selvsagt for ham. Mange har lurt på hvorfor han trekker meg inn i igjen. Jeg tror det går på tryggheten han kjenner nettopp for meg, sier han, og legger til:

– Jeg er ingen utfordrer. Jeg er en støtte.