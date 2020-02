Vestland fylkeskommunes komité for næring, naturressurser og innovasjon bestemte torsdag å si nei til utenlandskabelen North Connect. Kabelen skal gå fra Eidfjord til Skottland.

Bare regjeringspartiene H, KrF og V var positive til kabelen.

Reagerer på MDG-støtte

MDG var blant dem som stemte mot, noe som er i strid med MDGs program, der det står at de vil «støtte flere sjøkabler til Storbritannia». Det får Venstre til å reagere.

Gunhild Stang i Vestland Venstre viser til at både MDG-leder Arild Hermstad og MDGs fylkesvaraordfører for Vestland, Nathalia Golis, bare for få uker siden støtte kabelen.

– Det er synd at MDG går mot et klimatiltak som vil føre til flere arbeidsplasser, kraftinntekter og ny infrastruktur for vestlandskommuner, sier Stang.

Regjeringen avgjør

Det var et felles forslag fra Sp, Ap, SV og Frp som fikk flertall for å anbefale staten å ikke gi konsesjon, skriver Bergens Tidende. Forslaget fikk også støtte fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i komiteen.

Et flertall pekte på høyere strømpris og økt press på utbygging av vindkraft i Hardanger som uheldige følger av kabelen.

Saken skal behandles i fylkesutvalget, men med avstemmingen i komiteen er flertallet der gitt.

Det er regjeringen som avgjør om det skal gis konsesjon, men den er avhengig av å få med seg et flertall i Stortinget.