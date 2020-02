Søndag ble Une Bastholm innstilt av valgkomiteen i MDG som partiets første leder. I dag leder hun partiet som nasjonal talsperson i tospann med Arild Hermstad.

Valgkomiteen vil ha den profilerte Oslo-byråden Lan Marie Berg, samt Arild Hermstad, som likestilte nestledere.

Fakta: Fra talspersoner til partiledelse MDG har helt siden starten i 1988 hatt nasjonale talspersoner i stedet for leder. Partiets medlemmer besluttet i 2018 i en uravstemning at partiet skal bytte til tradisjonell norsk modell med partileder og nestledere i stedet. Une Bastholm, som innstilles som partiets første leder, har siden 2016 vært den ene av to talspersoner. Hun er i dag MDGs eneste stortingsrepresentant. Det er landsmøtet 26.–28. april som endelig avgjør hvem skal utgjøre MDGs ledertrio.

Bastholm vil at MDG skal søke makt allerede etter stortingsvalget i 2021, og hun er klar for å gå i regjering. Det kan skje både med Ap og Høyre, mener hun.

– For MDG skal i regjering?

– Ja, men ikke for enhver pris. Den politiske plattformen må være god på miljø og klima. Men i Sverige og Finland er våre søsterpartier i regjering. Vi er klare.

I dag er hun MDG eneste stortingsrepresentant. Men ambisjonen hennes å gjøre MDG til et bredt, grønt folkeparti.

De siste ti månedene har MDG ligget over sperregrensen på målinger. På snittet av målinger i februar har de 5,4 prosent og ni representanter, viser tall fra Pollofpolls.

– Jeg har en følelse av å være med på en stor historisk begivenhet. Det er et enormt klimaengasjement blant unge. Og vi er de unges parti, det viser tallene. Det engasjementet vil jeg dra inn på Stortinget og inn i regjering.

MDG

– Ap og Høyre er økonomisk uansvarlige

Bastholm sier hennes store prosjekt vil være å få gehør blant folk flest for at det er sosialt rettferdig å redusere utslipp nå, ikke senere.

– Det er en stor misforståelse at utslippskutt gjør det verre for folk. Tvert imot. Det handler om å ta vare på folk. Men da må vi samtidig utvide solidaritetsbegrepet. Arbeiderbevegelsen viste vei i forrige århundre med å utvise solidaritet mellom arbeidere. Nå må solidariteten utvides til å gå på tvers av grenser og generasjoner, sier hun.

Magnus Knutsen Bjørke

Bastholm sier det innebærer å ta oppgjør med et «natursyn fra industrialderen som ikke tok hensyn til naturens tålegrense».

– Dagens politikere tør ikke legge hodet på blokka og si hvor de vil kutte utslipp og hvordan, mener Bastholm.

Hun mener Ap og Høyre slik opptrer økonomisk uansvarlig og svikter som styringspartier.

– For å kutte utslipp raskt nok for våre barn, må et parti som ønsker statsministeren være tydelig på behovet for avgiftsendringer som belønner miljøvennlige valg. Og ta et tydelig standpunkt for politisk styrt avvikling av oljen.

Mener MDG sprer håp, ikke frykt

Hun mener MDG her utgjør en forskjell.

– Vi tør. På 70-tallet ble det tatt djerve politiske beslutninger om å satse på olje. Nå må ta det tas djerve politiske beslutninger om å slutte med det. Og bli veldig god på noe annet, sier Bastholm.

– Vi må uansett gjennom en omstilling. Hvis vi venter til etterspørselen etter olje og gass stuper, er det for sent. Da har vi brukt våre beste hoder på utvikling av fossil energi fremfor utvikling av for eksempel havvind, der Norge har et enormt potensial, sier hun også.

Hun mener budskapet hun kommer med, egentlig er optimistisk.

– Vår største oppgave er å gi håp, vise løsninger, vise hva som er mulig.

Åpner døren for Høyre

Men for å få makt må MDG søke samarbeid - og kompromiss - med andre.

Mange har nok tenkt at MDG står trygt på rødgrønn side foran 2021-valget. Men det var før Frp gikk ut av regjering, og før Sp gjorde MDG til hoggestabbe.

Bastholm mener Frps regjeringsexit i januar allerede har endret mye. Kortene er delt ut på nytt.

– Ap har overrasket meg etter at Frp gikk ut. Det virker som de nå slåss om velgere som flyter mellom Sp og Frp og som definitivt ikke har klima som en viktig sak. Ap inntar reaksjonære og populistiske standpunkt som Sp og Frp hittil har vært alene om, mener hun.

Magnus Knutsen Bjørke

Bastholm fremhever standpunktet til Ap i to saker som for MDG er helt essensielle:

Aps nye ulvepolitikk , der partiet nå vil endre naturmangfoldloven slik at det blir enklere å skyte ulv – slik Sp og Frp vil.

, der partiet nå vil endre naturmangfoldloven slik at det blir enklere å skyte ulv – slik Sp og Frp vil. Aps nei til bygging av NorthConnect-kabelen til Skottland. Ap vil søke flertall med Sp og Frp for å stanse eller utsette kabelen for krafteksport.

– Utspillet om å uthule naturmangfoldloven er katastrofalt. Det er så historieløst, naturfiendtlig og kunnskapsfornektende at det gjør Ap dårligere på miljøsiden enn Høyre, mener Bastholm.

– Det er urovekkende at Ap ikke er tydelig på at Norge skal utveksle strøm med Storbritannia, som trenger fornybar energi for å redusere sin avhengighet av kull, men også av olje og gass, sier hun også.

Har samtaler med NHO

Hun kaller Aps nye standpunkter for «feige» og sier at hvis de indikerer et retningsvalg, så kan et samarbeid med et Høyre «som ikke er klistret til Frp» være like aktuelt som et samarbeid med Ap.

– Ap har i opposisjon tillatt en friere debatt og en intern klimaopposisjon. Men med Frp ute av regjering kan spillet endre seg, dessverre. I forbindelse med programarbeidet i Høyre registrerer jeg også at det der tenkes nye tanker om miljø og klima, sier Bastholm.

I fjor høst omtalte Klassekampen at MDG ønsker samarbeid fagbevegelsen.

Det er ikke nødvendigvis et tegn på at de har plassert seg på rødgrønn side politisk. I løpet av vinteren har MDG hatt samtaler med NHO Service og skal nå ha møter med andre deler av NHO.

– Vi gjør dette fordi trepartssamarbeidet og et organisert arbeidsliv er bunnplanker i en helt nødvendig omstilling. Derfor inviterer vi partene til dialog. Vi lytter, samtidig som vi gjør det klart at vi forutsetter en politisk styrt avvikling av oljen, sier Bastholm.

Hun sier det er landsmøtet i 2021 som avgjør om partiet skal peke ut samarbeidspartnere før valget - og eventuelt i hvilken retning et samarbeid vil gå.