– Venstre og SV har hatt en allianse som sørget for at det ikke ble oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi i SV jobbet for at venstresiden ikke skulle bygge ut og Venstre hadde ansvaret for å bremse dette på borgerlig side. Nå bør vi ha den samme alliansen for å sikre at man ikke kutter i CO₂-avgiften, sier SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

Aftenposten har henvendt seg til Venstres finanspolitiske talsperson, men han har ikke besvart vår henvendelse.

Står om flere milliarder

Da den tredje krisepakken kom fredag, sa både Frps nestleder Sylvi Listhaug og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at man burde kutte eller fjerne CO₂-avgiften.

Det betyr en lettelse for oljeselskapene på nesten 6 milliarder kroner. Oljeselskapene er rammet av problemene med koronaviruset, men i tillegg også et dramatisk fall i oljeprisen.

På tre måneder har nordsjøolje (brent) falt fra 66,6 dollar til under 23 dollar fatet mandag.

Haltbrekken frykter at Listhaug skal få gjennomslag hos regjeringspartiene for et slikt kutt i CO₂-avgiften. Derfor er det nå Venstre han utfordrer til å stå imot.

Fakta: CO2-avgiften Avgiften på utslipp av CO₂ i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen ble innført i 1991.

CO₂-avgiften i petroleumsvirksomheten ble doblet fra 2012 til 2013.

Fra 2008 er CO₂-utslipp fra petroleumsvirksomheten i tillegg inkludert i kvotesystemet.

Etter det Aftenposten kjenner til, er dette nå et hett tema i de forhandlingene som føres bak lukkede dører i Stortinget.

SV og Ap sier nei

Tirsdag skal krisepakken behandles i Stortinget og finanskomiteen er nå i sluttspurten med å behandle saken. Det har vært bred enighet om hovedlinjene i de to pakkene som Stortinget har vedtatt til nå. Målet er også bredest mulig enighet om den pakken som nå behandles.

Etter det Aftenposten erfarer avviser Ap å gå inn for et kutt i CO₂-avgiften.

– Standpunktet vårt på CO₂-avgiften på sokkelen er godt kjent – helt siden den ble innført på 1990-tallet har den vært en suksesshistorie for å drive investeringene på sokkelen i mer klima- og miljøvennlig retning, sier Jorid Juliussen Nordmelan, presserådgiver for Aps finanspolitiske talsperson og nestleder Hadia Tajik.

Dette er en avgift som har betydd mye for å få oljeselskapene til å kutte utslipp.

– Men er det ikke naturlig at man gir avgiftslettelser for å øke aktiviteten?

– Nei, vi er for å dele ut penger til verft og leverandørindustrien, men det skal ikke skje i form av rabatt til oljeindustrien på utslipp, sier Haltbrekken.

Han understreker at man er helt avhengig av leverandørindustrien for å få til det grønne skifte og blant annet bygge vindkraft til havs.