Hauglie betalte tilbake over 5500 kroner i brillestøtte

Finansdepartementet har fått spørsmål fra SV om noen i regjeringen de siste seks årene har fått støtte til databriller (terminalbriller/jobbriller). En gjennomgang viser at stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) og Anniken Hauglie, som har den omstridte brillesaken på sitt bord, har fått brillestøtte, skriver VG.

De 5558 kronene Hauglie fikk dekket, har hun betalt tilbake. Hoksrud sier han skal gjøre det samme.

– I lys av forslaget i statsbudsjettet, og spørsmålet fra Stortinget, var det umusikalsk av meg å benytte meg av muligheten til å få refundert utgiftene til terminalbriller, selv om jeg trenger brillene til jobben. Derfor har jeg betalt tilbake det jeg opprinnelig fikk dekket. Dette vil jeg orientere Stortinget om, sier Hauglie til avisen.

Den omstridte brilleforslaget til regjeringen i statsbudsjettet er å sette den øvre grensen til støtte for ordinære briller til 1200 kroner per par og for ekstra tilpassede briller til 2400 kroner per par. Forslaget gjelder for barn og ungdom under 18 år. Etter kritikken som har kommet, har Hauglie forsikret at de vil gi unntak for barn med spesielle behov.