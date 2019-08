Trekkspillmusikk, rundstykker og kaffe er, om ikke dagligdags, så i alle fall et ukentlig tilbud til eldre i Fjell kommune utenfor Bergen.

På vei til valgkampstart i Bergen var statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie innom eldretreff på Sartor kjøpesenter.

De hadde et budskap til kaffedrikkende eldre: Høyres lokalpolitikere skal forplikte seg til at alle eldre i kommuner der Høyre styrer, skal få lignende tilbud.

Statsministeren sa at dette er Høyres viktigste sak i valgkampen ved siden av skole.

De to lover at eldre skal få bedre hjelp med transport, mer muligheter til trening og sosiale aktiviteter. Det skal også legges til rette for hjelp til småting som må ordnes i hjemmet.

På spørsmål om dette er en god valgkampsak, med tanke på at det neppe er mange politikere som vil gå til valg på å gjøre livet vanskeligere for eldre, svarer Solberg:

– Når vi snakker med folk, banker på dører og står på stand, er ikke velgerne opptatt av konfliktsaker. De vil snakke om det som betyr noe i hverdagen. Da er det skole og eldreomsorg som opptar dem. Og om dette er noe flere partier vil satse på, er det bra.

– Men slår dere ikke inn åpne dører?

– Det er slik at når vi lover å prioritere noe, så er det andre ting vi ikke kan prioritere, sier hun.

Sparer penger på at folk bor hjemme

I dag bor nesten 90 prosent av de over 80 år hjemme. Bent Høie mener det er god økonomi for kommunene å legge til rette for at det fortsetter slik.

– Erfaringen fra Fjell kommune er at dette er en lønnsom investering. Kommunen opplever at dette reduserer presset på sykehjem og pleiebehovet. Så for en kommune betyr denne omleggingen at den blir mer bærekraftig.

Han sier at det er fire løfter Høyres politikere skal kjempe for å prioritere.

Kommunene må finne transportløsninger for eldre med behov for å komme til aktivitetstilbud, legebesøk og butikker.

Så skal kommunene bli «demensvennlige», ikke minst skal alle som møter demente innbyggere, drosjesjåfører, butikkansatte og andre, få opplæring i hvordan man best kan omgås demente.

Kommunene skal også legge til rette for at eldre kan få hjelp til småting hjemme. Høie mener det vil gjøre livet lettere for eldre om noen klipper plenen, hjelper med småting i huset og annet som kan være vanskelig. Kommunenes ansvar blir å legge til rette og passe på kvaliteten, de eldre må selv betale tjenestene.

– Det har nok de fleste eldre råd til, sier Høie.

Til sist skal det satses enda sterkere på teknologi, Høyre snakker ikke bare om helseteknologi, men også trygghetsteknologi.