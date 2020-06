Vedum kjøler ned avgiftsdebatt i eget parti

Torsdag serverte Senterpartiet helnorske meieriprodukter og sin oppsummering av stortingsvåren til norsk presse.

Samtidig sender partiets programkomité to konkurrerende forslag på høring i partiet. Partiet skal velge mellom å si nei til avgiftsøkning på bensin og diesel, eller øke CO2-avgiften.

Senterungdommens leder Torleik Svelle er blant dem som i Aftenposten støtter en grønnere linje. Han vil gjøre det dyrere å forurense ved å sette opp avgiftene.

– Skal Senterpartiet inn i regjering i 2021, er vi nødt til å legge oljealderen bak oss og satse på de nye næringene, sa Svelle til Aftenposten.

Dan P. Neegaard

Vedum ønsker avgiftskutt

Senterpartiets leder mener dyrere drivstoff er feil virkemiddel for å bekjempe klimaendringene.

– Det kan virke som regjeringen mener symbolpolitikk er viktigere enn effekt, sier Vedum som viser til transportnæringens forskning på at økte drivstoffavgifter vil gi liten faktisk effekt på klimaet.

For fire år siden stilte Sp seg bak et forslag om å be regjeringen «sørge for at dagens avgifter på fossilt drivstoff og forurensende transportmidler gradvis økes».

Men den politikken er forlatt.

Vedum er nå eneste partileder på rødgrønn side som ønsker å kutte avgifter på bensin og diesel og kutte i CO₂-avgiften.

– Avgifter kan ødelegge klimapolitikken

Dan P. Neegaard

– Hvis du bare øker avgiftene uten å vurdere hvordan det slår ut for dem som tjener minst, ødelegger du klimapolitikken.

Partilederen mener avgiftsøkningen på biodrivstoff, som innføres 1. juli, har negativ effekt på klimaet.

– Symboler kan være viktige i politikken, men det redder ikke klimaet. Min grunnholdning er at vi kan bruke avgifter som et virkemiddel i klimapolitikken, men det bør ikke ramme de lavtlønnede.

– Så du er imot forslaget om å øke CO₂-avgiften og avgiften på fossile drivstoff?

– Senterpartiet har hele veien sagt at å øke avgiftene ikke har noen ting å si for klimaet, kun for statskassen.

– Mener du at Senterpartiet skal fortsette å mene det?

– Ja, min grunnholdning ligger der.

NAF: – Distriktene taper på høye drivstoffavgifter

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF er blant dem som mener Senterpartiet heller bør satse på lave drivstoffavgifter i distriktene.

– I dag er det nøyaktig samme bensin- og dieselavgift i Berlevåg som i Bergen. En økning over hele landet vil øke forskjellen mellom avgift og belastning enda mer, sier hun.

– Vi har hatt en klar holdning hele veien: fase inn nye biler uten utslipp, men vi kan ikke straffe de som lengst har lavest forbruk. I det store klimaregnskapet er det ikke bra om alle i Norge hadde byttet ut til elektrisk på dagen.

– Mange steder i Norge har du ikke alternativer til bilen.

Holder fast på mindretallsregjering

Senterpartiet var uenig med de rødgrønne i 60 av 69 klimasaker som er behandlet i Stortinget siden valget i 2017.

Partilederen holder fast på en mindretallsregjering med Arbeiderpartiet etter stortingsvalget i 2021 og ønsker ikke bindende samarbeidsavtaler med SV, MDG eller Rødt.

– Jeg tror en regjering basert på Sp og Ap sørger for en skatte- og avgiftspolitikk som i tillegg utjevner forskjeller, sier Vedum.