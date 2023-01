Venstre reagerer sterkt: – Svært lite tillitvekkende av samferdselsministeren

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk vite om årsaken til problemene på Follobanen allerede 23. desember. Nå reagerer politikere sterkt.

André Skjelstad er Venstres samferdselspolitiske talsperson. Han debatterte Follobanen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på Politisk kvarter mandag.

06.01.2023 23:07 Oppdatert 07.01.2023 00:13

Fredag kunne Aftenposten fortelle at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) allerede lille julaften ble orientert om årsaken til brannene på Follobanen.

«Etter analysene fra Sintef er det konstatert at anlegget er underdimensjonert»‚ skrev Bane Nors toppsjef Gorm Frimannslund til én av Nygårds toppbyråkrater 23. desember. Dette ble videresendt Nygård samme kveld.

En drøy uke etterpå fortalte han på Politisk kvarter på NRK at han etterlyste svar på hvorfor feilene oppsto. Med i debatten var Venstres André Skjelstad.

– Dette er svært lite tillitvekkende av statsråd Nygård. Han satt på Politisk kvarter og latet som om han ikke hadde mer informasjon, sier Skjelstad til Aftenposten.

– Jeg synes dette er lite tillitvekkende fra statsråden, sier han.

– Aktivt feilinformert

Også Frps jernbanepolitiske talsperson, Morten Stordalen, reagerer sterkt.

– Statsråden har åpenbart visst om situasjonen i lengre tid, men aktivt feilinformert og holdt tilbake informasjon som var helt avgjørende for saken. Han har både i pressekonferanser og intervjuer latet som han ikke visste noe om årsaken til problemene, sier Morten Stordalen til Aftenposten.

Han vil stille skriftlig spørsmål til statsråden og kreve svar på hvorfor samferdselsministeren har unnlatt å fortelle hva han visste.

– Er du minister, er du det også gjennom julehelgen

Mona Fagerås, samferdselspolitisk talsperson i SV, mener saken ser ut til å bli «en større og større skandale.»

– Først sier han at ikke visste noe. Så kommer det nå frem at han er blitt informert. Jeg skjønner at han helst ville ha julefred lille julaften. Men er du minister er du det også gjennom julehelgen, sier hun til Aftenposten.

Partileder Arild Hermstad i Miljøpartiet de Grønne kaller Aftenpostens avsløring for «oppsiktsvekkende.»

– Han visste dette allerede lille julaften uten å ta grep og informere videre. Det virker som om statsråden her har tatt juleferie litt for tidlig, sier han til Aftenposten.

– Det som kommer frem i eposten, er tydelig. Enten han eller Bane Nor burde gått ut med den informasjon. Det er alvorlig, sier han.

– Må få svar

Aftenposten har stilt Nygård en rekke spørsmål om sin håndtering av saken. Han har svart via departementets kommunikasjonsavdeling.

I svaret står det at Nygård ikke ønsket å spekulere på årsakene fordi Bane Nor sa til dem 27. desember at de var usikre på årsakene til varmeutviklingen.

«Da jeg snakket om årsaker på Politisk kvarter, tenkte jeg først og fremst på at vi må få svar på hvordan vi kan bygge et nytt jernbaneanlegg til 36,8 milliarder kroner, og så skjer slike feil», skriver han.

Aftenposten har sendt Samferdselsdepartementet kritikken fra politikerne på Stortinget. Forespørselen er ennå ikke besvart.