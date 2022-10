Rotevatn om cannabissalg i kommunene: – Bra å forsøke nye ting

Venstres landsmøte skal i helgen stemme over om de skal være for et prøveprosjekt med regulert omsetning av cannabis.

Sveinung Rotevatn er nestleder i Venstre og sier forslaget om et prøveprosjekt for å slege cannabis i kommuner ikke vil være aktuelt for så mange.

14. okt. 2022 19:01 Sist oppdatert nå nettopp

Venstres nestleder er klar i sin tale om forslaget som ligger til behandling under helgens landsmøte.

– Jeg støtter det forslaget. Jeg synes det er bra å tenke nytt i ruspolitikken og forsøke nye ting. Så jeg kommer til å stemme for.