Rødt-profil etter nok en habilitetssak: Rike og mektige blir møtt med tillit og naivitet

Mens syke og fattige møtes med mistillit og forfølgelse, mener stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson. Rødt vil ha et totalforbud for kjøp og salg av aksjer for statsråder og deres samboere.

Mímir Kristjánsson mener Erna Solbergs habilitetssak viser forskjellen på fattig og rik. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 19:58

Kortversjonen Erna Solberg var inhabil som statsminister delvis på grunn av ektemannens omfattende aksjehandel. Kristjánsson sammenligner dette med hvordan fattige mennesker straffes for mindre inntektsøkninger.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson fra Rødt mener at rike og mektige personer møtes med uvitende tillit, mens syke og fattige møtes med mistillit.

Erna Solbergs ektemann skjulte omfattende aksjehandel for kona mens hun var statsminister. Solberg fortalte fredag at hun har vært inhabil i perioden hun var statsminister, og utelukker ikke at ektemannen Sindre Finnes kan ha hatt tilgang til innsideinformasjon innsideinformasjonMed innsideinformasjon menes presise opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelig eller kjent for andre som handler med aksjer..

Dette har fått flere politikere til å reagere. Blant annet Rødt-politiker og stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

I et innlegg på Facebook skriver han at saken viser forskjellen på fattig og rik.

«Det er verdt å minne om at dersom ektemannen til en uføretrygda med barnetillegg får så mye som en julebonus på et par tusen kroner, så kommer staten for å konfiskere deler av trygden hennes», skriver Kristjánsson.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan en uføretrygdet trebarnsmor mistet barnetillegget fordi mannen fikk julebonus. Dette fordi tillegget er behovsprøvd etter inntekt og blir justert etter inntekt.

Mener rike og mektige blir møtt med naivitet

Kristjánsson påpeker at det er tragisk for Solberg at Finnes har ført henne bak lyset. Og at det ikke kan være enkelt å være utsatt for «et så alvorlig tillitsbrudd».

Videre skriver han:

«Det er noe sykt med et samfunn der statsministerens ektemann kan tjene 1,8 millioner på aksjehandel uten at kona engang merker det, mens en syk og ufør tvinges til å holde full oversikt over hver bidige krone som kommer inn på husholdningsbudsjettet.»

Finnes gjorde 3640 aksjetransaksjoner i løpet av de åtte årene Solberg var statsminister. Han skal ha hatt en netto gevinst på 1,8 millioner kroner på alle handlene.

Overfor E24 sier Finnes at han har gitt både Solberg og mediene «feilaktig informasjon» om aksjehandlene han har gjenomført.

– Jeg er svært lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen. Jeg har ikke vært ærlig, hverken overfor henne eller Statsministerens kontor. Det beklager jeg dypt, sier Finnes til avisen.

Rødt-politikeren mener syke og fattige mennesker blir møtt med mistillit og forfølgelse. Mens rike og mektige mennesker blir møtt med tillit og naivitet.

«Det er det virkelige samfunnsproblemet her», skriver Kristjánsson.

Les hele inlegget til Kristjánsson her:

Solbergs partifelle: – Det er sjokkerende

Aftenposten har vært i kontakt med Kristjánsson fredag kveld. Han viser til partikollega Seher Aydar for flere uttalelser om saken.

– Det er egentlig ingen tvil om at veldig mange opplever at det er ganske strenge regler for folk som sliter, mens reglene og føringene for de på toppen er basert på tillit. Det har vist seg at det ikke fungerer, sier hun under Dagsnytt 18 fredag.

Rødt har tatt til orde for totalforbud for kjøp og salg av aksjer for statsråder og deres ektefeller og samboere.

– Det vil rydde all tvil til side og unngå situasjoner hvor statsråder eller statsministere sier «det visste vi ikke».

Også Fremskrittspartiet reagerer på Finnes’ hyppige aksjehandel.

– Det var ganske sjokkerende at det har foregått over så lang tid og satt tidligere statsminister i en utrolig vanskelig situasjon, sier Hans Andreas Limi (Frp) til NRK.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Peter Christian Frølich fra Høyre, beskriver saken slik:

– Det er sjokkerende.