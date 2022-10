Kommer ikke med noen samarbeidsultimatum før neste stortingsvalg

Guri Melby sier det er politikken som avgjør hvem de vil i regjering med neste gang.

Hvor langt unna hverandre står Venstre og Frp? Guri Melby sier det uansett er politikken som avgjør hvem Venstre vil i regjering med neste gang.

11. okt. 2022 13:04 Sist oppdatert nå nettopp

Venstre ser på kommunevalget som et viktig steg på veien til regjeringskontorene. Med ny logo og et «ambisiøst og realistisk» mål om å stille liste i 223 kommuner skal de lage en tydelig profil.

Ambisjonen blir lagt frem i forbindelse med Venstres landsmøte, som går av stabelen førstkommende helg. Ledertrioen i partiet holdt tirsdag en pressekonferanse i forkant av landsmøtet, hvor de viste frem partiets nye logo.

I flere måneder har Venstre ligget trygt over sperregrensen på snittet av målingene. Mange av dem viser også at det ville ha vært mulig å få en borgerlig flertallsregjering om velgerne skulle ha stemt nå.

– Meningsmålingene gir grunn til optimisme. De viser at også velgerne ønsker et skifte. Vi ønsker selv å vokse for å få det til. Og ønsker å bidra til at et borgerlig flertall gir en borgerlig regjering, sier Venstre-lederen.

Ingen ultimatum om samarbeid

Melby vil ikke gå til valg med hverken garantier eller ultimatum, det gjelder også valg av samarbeidspartier.

– For oss vil det alltid være politikken som avgjør. Det vil være de politiske løsningene som står i sentrum. Vi har veldig god erfaring med å samarbeide med Høyre. Dersom Erna Solberg stiller som statsministerkandidat, vil jeg gi henne full backing.

Før stortingsvalget i 2017 var Venstre klare på at de bare ønsket å gå i regjering med Høyre og KrF. Daværende leder i Venstre, Trine Skei Grande, sa det var ekstremt lite sannsynlig at partiet ville gå inn i regjering med Frp og uten KrF.

Dette endret seg etter valget og endte med at Venstre gikk i regjering med Høyre og Frp. Senere kom KrF etter. Frp gikk i 2020 ut av denne regjeringen.

Listhaugs Frp

En viktig avklaring for Venstre før neste stortingsvalg blir hvordan en ny borgerlig periode vil se ut om de får sagt sitt.

– Når det gjelder andre partier, er det politikken som avgjør. De partiene som ønsker å være med på løsninger som tar Norge fremover, og som løser de store utfordringene, de kan vi samarbeide med.

– Frp har fått ny leder siden sist dere satt i regjering sammen med dem. Hva har det gjort med ditt forhold til Frp?

– Det siste året har vi først og fremst fokusert på å utvikle Venstres politikk og vår rolle som opposisjonsparti. Vi har ikke tenkt så mye på hva de andre partiene gjør. Frp valgte selv å gå ut av regjering med oss, fordi den regjeringen førte en politikk som de ikke kunne stå inne for. Sylvi Listhaug har gjentatt at de ikke ønsker å sitte i en slik regjering, det får vi bare ta til etterretning.

Guri Melby og hennes to nestledere ble satt inn etter en intens lederkamp i 2020. Samtlige i trioen ønsket da å bli ny leder.

Mener fløypartiers retorikk kan føre til uro og splid

Melby sier at hun i sin tale på landsmøtet kommer til å snakke om de to største krisene i dag: sikkerhet i Europa og klima- og naturkrisen.

– Det er ingen av de krisene som har enkle løsninger. Det mener jeg at vårt parti må ta innover seg. Det finnes ingen «quick fix». For oss er kampen mot den populistiske lettvintheten en viktig kamp internt i Norge.

Hvilke partier mener du har stått mest for det de siste årene?

– Det mener jeg ganske tydelig at ytterfløyen i politikken gjør. Både på høyre- og venstresiden, som jeg mener har en veldig forenklende retorikk. De fremstiller det som det finnes veldig enkle løsninger på disse komplekse problemene. Jeg skjønner at det kan virke veldig tiltalende, men jeg mener det er å lure folk. Det kan gi unødvendig splid. Det kan bidra til at Putin oppnår det han vil, nemlig mer sosial uro og splittelse mellom land i Europa.

Ny ledelse, ny logo

Om man har et nært forhold til Venstres logo, kan man kanskje skimte at partiet har skiftet skrifttype. En noe større endring som kommer, er Venstres plattform som de går til valg på i kommunevalget. Det er denne partiet skal arbeide med på landsmøtet i helgen.

Det blir også denne ledelsens første «vanlige» landsmøte etter koronaen. Ledertrioen ble valgt inn i 2020 etter en intens lederkamp mellom alle tre.

Guri Melby lover dansegulv, men har delegert selve dansingen til nestleder Abid Raja. Venstres andre nestleder, Sveinung Rotevatn, sitter stille ved mikrofonen og tar heller ikke på seg noe danseansvar.