Stortinget godtar kravet om ekstraskatt: – Vi betaler for oss, sier stortingspresidenten

Det har vært knyttet stor spenning til om Stortinget vil klage på Skatteetatens krav om tilleggsskatt eller ikke. Nå har de landet på en avgjørelse.

Etter nye runder har stortingets presidentskap onsdag konkludert i pendlerboligsaken. Her ved stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

23. nov. 2022 09:32 Sist oppdatert 39 minutter siden

Stortingets presidentskap har besluttet å ikke påklage Skatteetatens vedtak i pendlerboligsaken til Skatteklagenemnda. Det ble klart etter at Stortingets presidentskap diskuterte saken onsdag formiddag.

Skatteetaten mener Stortinget har betalt for lite i arbeidsgiveravgift. De har ilagt institusjonen tilleggsskatt.

Stortinget har tidligere uttalt at regelverket har vært uklart, og at Skatteetaten har gitt mangelfull veiledning. De klager altså likevel ikke.

– Vi mener at det ikke er ønskelig som lovgivende makt å klage dette inn til Skatteklagenemnda. Derfor klager vi ikke. Vi betaler for oss, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til Aftenposten.

Vil legge saken bak seg

I kroner og øre har Stortinget fått et krav på 1,02 millioner kroner ekstra i arbeidsgiveravgift og 38 815 kroner i tilleggsskatt.

Gharahkhani sier presidentskapet registrerer at det er ulike juridiske tolkninger av regelverket.

– Det er viktig at vi har skatteregler som det ikke er mulig å misforstå. Men fra Stortingets presidentskaps side ønsker vi å legge dette bak oss. Så blir det en vurdering for den enkelte om de vil ta dette videre eller ikke, sier Gharahkhani.

Det er i kjølvannet av Aftenpostens avsløringer at Skatteetaten det siste året har utført en omfattende gransking av 290 politikeres pendlerboligbruk.

26. oktober kom Skatteetatens vedtak overfor Stortinget. 38 politikere er pålagt å skatte av fordelen med å ha gratis pendlerbolig.

– Det er en stor utfordring både for Stortinget som institusjon og for dem som er berørt. Vi har vært opptatt av å belyse saken godt, få frem alle sider og sørge for å betale riktig skatt, sier Gharahkhani på spørsmål om hva han tror saken har gjort med Stortingets omdømme.

Han viser til at det er satt i gang en rekke prosesser for å rydde opp i regelverket.

– Det er bra at presidentskapet endelig har tatt til vettet og følger skattemyndighetene i pendlerboligsaken, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en melding til Aftenposten.

Han mener oppryddigen nå må starte.

– Forhåpentligvis er dette også et endelig punktum for at Stortinget legger tid og ressurser i å slå ring rundt privilegiene til toppolitikere, som i dette tilfellet også har fått urettmessige goder, skriver han.

Statsministerens kontor har ikke konkludert

I tillegg vises det til at både Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) har betalt for lite i arbeidsgiveravgift.

De fikk seks uker på seg til å avgjøre om de vil klage på vedtaket.

Statsministerens kontor (SMK) har ennå ikke konkludert på om de vil klage på avgjørelsen.

– Vi vurderer saken og vil svare innen fristen, sier kommunikasjonssjef ved SMK Anne Kristin Hjukse til Aftenposten onsdag.