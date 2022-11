MDG vil skrote omstridt skattegrep: – Uansvarlig og kortsiktig

Lan Marie Berg og MDG går hardt ut mot regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt til fornybarnæringen.

MDGs Lan Marie Berg mener grunnrenteskatt og høyprisbidrag på vann- og vindkraft vil gjøre det mindre attraktivt å investere i fornybar energi.

22 minutter siden

Nylig meldte regjeringen at de vil innføre ekstraskatt på naturressurser.

De ønsker blant annet å øke grunnrenteskatten på vannkraft fra 37 til 45 prosent. Totalt regner regjeringen med å hente inn 33 milliarder kroner årlig i økte skatteinntekter.

27 av de 33 milliardene i økt skatt kommer fra vannkraft. I tillegg må vann- og vindkraftverk betale 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre pr. kilowattimer.

«Slik skal fellesskapet få tilbake mer av verdiene», var budskapet fra Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), da de la frem forslaget på Blaafarverket 28. september i år.

– Regjeringen begrenser bevisst investeringene i fornybar energi, vel vitende om at det går mot kraftunderskudd i Sør-Norge. Det er et uansvarlig og korttenkt forslag, sier MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Berg til Aftenposten.

I sitt alternative statsbudsjett som offentliggjøres torsdag, foreslår MDG å skrote regjeringens grunnrenteskatt på vann- og vindkraft.

Vil innføre ny avgift

Berg og MDG mener skatteforslaget ikke kan forsvares i et klimaperspektiv.

– Å skattlegge fornybarnæringen vil gjøre det mindre lønnsomt å investere i den. Derfor vil MDG reversere fornybarskatten, og heller hente inn 33,9 milliarder fra oljenæringen, sier Berg.

Regjeringen har stramme inn på oljepengebruken i neste års statsbudsjett. De vil bruke 316,8 milliarder kroner av oljepengene i 2023, tilsvarende 2,5 prosent av oljefondets verdi.

– Vil MDG legge seg på samme oljepengebruk som regjeringen, totalt sett?

– Vi vil ha en oljepengebruk på 3 prosent. Bistandsprosenten inngår i dette. Ved å legge på en ny avgift på oljen, hindrer vi en inflasjonsdrivende effekt, sier Berg.

– Skal gi tilbake til kommunene

Det siste året har vist oss hvor hardt energimangel kan ramme folk. Galopperende strømpriser i Sør-Norge har medført politiske hastetiltak i form av midlertidige ordninger for strømstøtte.

Aldri før har olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel vært viktigere for energisikkerheten over hele verden, sa leder for Stortingets energi- og miljøkomité Marianne Næss (Ap) nylig i et intervju med Aftenposten.

– Er det lurt å redusere aktivitet i oljesektoren nå, med tanke på den økonomiske situasjonen Norge befinner seg i?

– Det ville vært mer uansvarlig å verne om oljeindustrien, når vi må tredoble investeringene i grønn energi for å nå klimamålene og sikre nordmenn rimelig strøm i fremtiden. Ved å reversere fornybarskatten gir vi kommuner tilbake skatteinntektene de får fra vann- og vindkraft. I Oslo tilsvarer det omtrent 1 milliard kroner, sier Berg.

– Det er heller ikke snakk om å slukke lyset på sokkelen i dag, legger hun til.

Jubler for prosjekt-stopp

Nylig annonserte Equinor at de vil utsette utbyggingen av det omstridte Wisting-feltet, til jubel fra MDG og miljøorganisasjonene.

«Full letestans det eneste ansvarlige», uttalte Berg da nyheten ble kjent. Hun mener utsettelsen av prosjektet er et steg i retning en oljefri fremtid.

På spørsmål om en milliard investert i fornybar energi, gir like mye kraft som en milliard investert i petroleum, svarer MDG-profilen at vi står overfor store utfordringer når vi skal bevege oss vekk fra petroleum, og over til fornybar energi.

– En slik omstilling vil ta tid. Det verden trenger er mer fornybar energi i møte med klimaendringene. Folk må belage seg på høye strømpriser i lang tid fremover, hvis vi ikke investerer i fornybar energi nå, avslutter hun.