Statsministerens kontor og Stortinget bestrider skattekrav

Stortinget krangler på varsel om skattekrav fra skattemyndighetene. Stortingets administrasjon viser til «klart unnskyldelige forhold som tilsier at tileggsskatt ikke kan ilegges».

Stortinget har i dag svart skattemyndighetene på varselet om skattekrav.

29. aug. 2022 09:45 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag gikk fristen for å svare skattemyndighetene ut for Stortinget. De har fått varsel om skattekrav. Bakteppet for Skatteetatens gjennomgang er en rekke avsløringer om pendlerboliger i Aftenposten og andre medier.

Stortinget har fått tilbud om å komme med kommentarer, dokumentasjon eller annen informasjon for å belyse saken fra deres side innen 29. august.

Skatteetaten mener Stortinget må betale drøyt 1,3 millioner kroner mer i arbeidsgiveravgift. For Statsministerens kontor (SMK) er beløpet drøyt 350.000 kroner.

Etaten har også sendt varsel om skattekrav til 28 nåværende og tidligere stortingsrepresentanter og 17 tidligere regjeringsmedlemmer.

Men både Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) kjemper mot skattekravene.

SMK mener Skatteetaten tolker loven for strengt

– Slik SMK forstår loven, skal politikere verken tjene eller tape på å måtte pendle for å ha verv i regjeringsapparatet. SMK mener Skatteetaten i noen tilfeller tolker loven for strengt, slik at en rekke politikere i realiteten taper penger på å være pendlere, uttaler kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor, i en pressemelding.

SMK mener også at Skatteetaten i sitt forhåndsvarsel tolker loven strengere enn i den veiledningen etaten tidligere har gitt til SMK og enkeltpolitikere.

– Både SMK og enkeltpolitikere må kunne stole på veiledningen de får fra Skatteetaten. SMK reagerer derfor i svarbrevet på at Skatteetaten har endret sin tolkning, noe som har gjort at pendlersituasjonen kan føre til store og uforutsette skatteutgifter for enkelte politikere, sier Hjukse,

Bestrider skattekrav - men lover å gjøre opp for seg

I brevet fra Stortinget til Skatteeaten argumenteres det mot å ilegge tilleggskatt på 20 prosent og skjerpet tilleggsskatt på ytterligere 20 prosent.

Stortinget mener «at det i denne saken foreligger klart unnskyldelige forhold som tilsier at tileggsskatt ikke kan ilegges. Det må i vurderingen tas hensyn til at Stortingets administrasjon ikke har vært orientert om de tolkninger av skattereglene Skatteetaten nå gir uttrykk for, selv om Skatteetaten har hatt klar foranledning for dette (...)».

Stortinget mener Skatteetaten har opptrådt «villedende» i spørsmål om skatt på pendlerbolig.

De viser til en e-post fra Skatteetaten i forbindelse med spørsmål om skatteplikt for en stortingsrepresentant som pendlet til foreldrenes hjem. E-posten ble sendt i 2012.

Ifølge Stortinget ble det ikke nevnt noe krav om kostnader til boligen hjemme. «Det fremstår etter vårt syn som villedende å unnlate å gjøre administrasjonen oppmerksom på dette, dersom man var av den oppfatning at et slikt krav gjaldt,» står det i brevet, som er signert funderende stortingdirektør Kyrre Grimstad

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) skriver i et følgebrev at «når denne saken har fått sin avklaring, vil Stortinget selvfølgelig betale eventuelt utestående skatt og arbeidsgiveravgift».

Han understreker «for ordens skyld» at «Stortinget selvsagt ikke har noen

intensjon om eller interesse av å unnta noen forhold fra rettmessig beskatning, hverken på vegne

av Stortinget som institusjon eller de enkelte representantene».

Videre skriver han at dersom Skatteetaten konkluderer med at Stortinget har gitt uriktige opplysninger om skatt eller arbeidsgiveravgift, «ønsker presidentskapet å peke på at Stortingets administrasjon mener de ikke har vært orientert om de tolkninger av skattereglene som Skatteetaten nå gir uttrykk for».

Skatteetaten vil nå gå gjennom og vurdere tilsvaret fra Stortingets administrasjon.

Rødt: - Skandaløst

Både Rødt og Frp reagerer på avgjørelsen.

– Det er skandaløst at Stortinget nekter å følge skattemyndighetenes tolkning, slik Rødt lenge har tatt til orde for, og heller fører en aktivistisk kamp for egne interesser. Stortingets rolle er å vedta lovene, ikke å overprøve myndighetenes tolkning av dem, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Frp gikk i presidentskapet mot å sende brevet til Skatteetaten.

Fakta Pendlerboligskatten Skatteetaten har varslet baksmell på skatten til politikere i 45 saker.

Ifølge Skatteetaten har politikerne i disse sakene ikke betalt korrekt skatt for fordelen av å få gratis pendlerbolig på fellesskapets regning

De eneste som har bekreftet å ha mottatt varsel om pendlerbolig-baksmell, er justisminister Emilie Enger Mehl, kulturminister Anette Trettebergstuen, SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, SV-politiker Mona Fagerås, SV-politiker Freddy André Øvstegård samt E24-kommentator og tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H).

Fordi politikerne ikke har skattet av sine pendlerboliger, har Stortinget og Statsministerens kontor også betalt for lite arbeidsgiveravgift, mener Skatteetaten. De varsler nå krav om tilbakebetaling av dette.

På toppen av dette har Skatteetaten også varslet Stortinget og Statsministerens kontor om tilleggsskatt på 20 prosent. Dette som straff for å ha unndratt seg skatt på grunnlag av feilaktige eller mangelfulle opplysninger.

Skattesakene er ikke endelig avgjort. Stortinget har frist til 15. august med å svare.

Stortinget mener beskatning av gutterom er «urimelig»

I brevet viser Stortinget blant annet til at to representer som har ulik boligsituasjon skattes ulikt, hvor en som pendler hjem til foreldrene må betale skatt for fordelen av pendlerbolig. Dette er situasjonen som Kjell Ingolf Ropstad (Krf) befant seg i. Han var bostedsregistrert hos sine foreldre i Agder og disponerte en pendlerbolig i Oslo. Han hadde ikke betalt skatt, slik skatteetaten mener han burde.

Stortinget skriver mener Skatteetatens tolkning «gir urimelige og vilkårlige utslag».

– Så dere mener det er urimelig at Kjell Ingolf Ropstad nå skal få et skattekrav fordi han bodde hjemme hos foreldrene sine?

– Det har ikke vi noen oppfatning om. Vi kommenterer ikke enkeltsaker i dette svaret her. Det vårt svar dreier seg om er noen innspill til regeltolkningen som har betydning for vår sak om arbeidsgiveravgift.

– Dere mener at skatteetaten gir utrykk for nye tolkninger av regelverket som rammer dere på et vis?

– Vi kan ikke se, eller har iallefall vanskeligheter for å se, at det har vært oppe tidligere dette med at man må ha fulle markedsmessige kostnader på hjemstedet for å dekket pendlerkostander skattefritt. Vi har gått grundig gjennom lovens forarbeider og skattepraksis. Vi har veldig vanskelig for å se at et slikt krav har vært oppe tidligere.

– Forskjellige meninger om dette

Svein Harberg (H) er første visepresident på Stortinget. Han sier at det er administrasjonen som har gitt sine faglige vurderinger til skattemyndighetene.

– Vi i presidentskapet har ingen faglig kunnskap om dette, så vi har full respekt for det svaret som administrasjonen har gitt.

