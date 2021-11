Listhaug om at stortingspresidenten går av: – Veldig lurt

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det er et smart valg av stortingspresident Eva Kristin Hansen å trekke seg etter politiets etterforskning av pendlersakene.

Frp-leder Sylvi Listhaug snakket med pressen torsdag.

18. nov. 2021 18:45 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er veldig klokt at hun gjør det, samtidig som jeg skjønner at det er en veldig vanskelig sak for henne. Men her var det ingen vei utenom, sier Listhaug til NTB.

Det sier Frp-lederen kort tid etter at det ble kjent at Eva Kristin Hansen hadde trukket seg.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser Hansen til NTB.

– Stor sympati

Listhaug sier til Aftenposten at hun synes dette har vært en krevende sak.

– Jeg har stor sympati for at dette er en vanskelig sak for Hansen og familien. Men det var ikke noen annen vei ut av dette. Jeg ser ikke hvordan vi skulle gått videre med en stortingspresident som ikke har fulgt reglene, sier Frp-lederen.

Listhaug forteller videre at Stortinget har et felles mål i tiden fremover – å gjenreise tillit og rydde opp i det rotet og de sakene de dessverre har hatt altfor mange av, sier hun selv.

– Jeg tror nok at det blant vanlige folk ikke hadde blitt akseptert noe annet enn at hun måtte gå, og jeg tror nok at vår gruppe også ville ha kommet til den konklusjonen, sier hun videre.

Støre: – Riktig

Arbeiderpartiets leder, statsminister Jonas Gahr Støre, sier det er riktig at partiets stortingspresident går av etter pendlerboligsaken.

Etter et møte i Stortinget torsdag, sa Eva Kristin Hansen at hun ville fortsette som stortingspresident.

– Jeg mener det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier Støre.

Senere på dagen åpnet Oslo-politiet etterforskning av pendlerboligsakene, og da trakk Hansen seg.

– Jeg har i kveld fått beskjed av Eva at hun ønsker å trekke seg fra vervet som stortingspresident. Jeg vet at denne saken er vond for henne og at hun er lei seg. Men jeg mener det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier Støre.

– Vi er avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet. De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten. Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både regelverk og enkeltsaker, sier Støre.

Lysbakken: - Honnør

Audun Lysbakken, SV synes det er en klok og nødvendig avgjørelse av Eva Kristin Hansen.

– Jeg håper hennes avgjørelse kan bidra til å skape ro rundt den prosessen som er igangsatt for å rydde opp i forholdene rundt pendlerboliger. Hun skal ha honnør for å sette hensynet til Stortinget og tilliten til de folkevalgte først, sier SV-lederen.

Lysbakken er klar på at oppryddingen må fortsette.

– Også det er avgjørende for folks tillit til de folkevalgte. Det er bra at partiene nå er enige om at sakene skal gjennomgås og at regelverket for pendlerboliger skal vurderes på nytt.

Fullstendig gjennomgang

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen krever en full gjennomgang.

– Det er det riktige valget og det er viktig at maktpersoner stilles til ansvar. Det viktige nå er at Stortinget får fart på en opprydding av og innstramming av egne privilegier. Man kan ikke eie eller leie i Oslo og samtidig.

– Og hva tenker du om at seks personer som nå skal etterforskes av politiet?– Jeg mistenker at det kan være flere enn de seks, som med vilje eller ikke med vilje, derfor krever Rødt at riksrevisjonen nå skal gå granske Stortinget for å se om det er flere saker som ikke er kjent, sier hun.

Svein Harberg er nå fungerende stortingspresident. Han mener det er positivt at politiet nå tar tak i saken.

– De sakene som har rullet nå i en tid, er tungt for tilliten til Stortinget. Spesielt tungt er det kanskje fordi det ikke har kommet en konklusjon. Derfor er er egentlig greit at det blir en etterforskning. Da får vi alt på bordet. Hvis politiet finner at noe er galt, vil de representanter måtte stå for det, sier Svein Harberg fra Høyre til TV 2.

Han presiserer at kun politiet, ingen på Stortinget, har hjemmel til å etterforske representantene. Han sier den viktigste oppgaven til presidentskapet fremover er å få på plass et ryddig og godt regelverk og for den måten gjenreise tilliten til nasjonalforsamlingen.

Rasmus Hansson i MDG har over flere dager krevd stortingspresidentens avgang og sier at avgjørelsen hennes om å trekke seg er klok. Hansson har ikke informasjon om hvem de seks personene som er underforskning, og ønsker dermed ikke å uttale seg konkret.

På generelt grunnlag syns han sakene om misbruk av pendlerbolig er svært pinlig.

– Jeg syns det er veldig leit og veldig flaut at noe sånt skal skje og være nødvendig. Politietterforskningen understreker på det aller sterkeste at folkets tillitsvalgte må håndtere sine fordeler på en ytterst ryddig måte. Representantene må forstå hvor galt det blir når de ikke gjør det, sier Hansson.