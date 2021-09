Krisetall for Høyre etter ny oljeskatt. Opptur for Sp.

Samtidig viser Aftenpostens siste måling før valget at Jonas Gahr Støre ligger an til å få flertall i Stortinget for sin drømmeregjering.

Erna Solberg er målt godt under 20 prosent på Norstats siste måling for Aftenposten før valget.

7. sep. 2021 17:59 Sist oppdatert nå nettopp

Med mindre enn én uke igjen til valget får Erna Solberg og Høyre sin dårligste måling i Aftenposten på over ett år.

Denne målingen blir den siste fra Aftenposten før valget 13. september. Målingen er utført av Norstat for NRK og Aftenposten.