Stortinget deler ut gratis pendlerboliger: Kontrollerer ikke at politikerne gir riktige opplysninger

– Vi er helt avhengige av informasjon fra representantene, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen. Hun ser ikke behovet for at Stortinget skal vite hvilke politikere som allerede eier bolig i nærheten av Oslo.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier hun har begynt å tenke over om Stortingets rutiner for pendlerboliger er gode nok.

8. sep. 2021 21:22 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten har den siste uken avslørt to tilfeller av at stortingspolitikere eier bolig nærmere enn 40 kilometer fra Stortinget, men likevel får gratis bolig på statens regning.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) leide ut tomannsboligen sin i Lillestrøm. Tellef Inge Mørland (Ap) bor i sin bolig i Arendal, men eier i tillegg en leilighet i Oslo sentrum.

Den siste saken fikk Stortingets administrasjon til å reagere. For fyller man egentlig kriteriene for å få pendlerbolig når man allerede disponerer en bolig i Oslo?

– Nei, svarte stortingsdirektør Marianne Andreassen tirsdag kveld.

Onsdag morgen stilte stortingsdirektøren til intervju med Aftenposten for å gi et litt lengre svar. Hun ble også utfordret til å oppklare det mange lurer på: Hva er forskjellen på Ropstad og Mørland?

– Poenget er om man disponerer leiligheten selv eller ikke, sa Andreassen.

Aftenposten har fått innsyn i retningslinjene for tildeling av Stortingets pendlerboliger.

– Det står ingenting her om at representanter som disponerer en bolig i Oslo, ikke har krav på pendlerbolig?

– Det står at vilkåret er at man må være faktisk bosatt mer enn 40 kilometer unna Stortinget, sa direktøren.

Aftenposten stilte en rekke spørsmål om dette under intervjuet. Vi ba også administrasjonen sende dokumentasjon på at politikerne faktisk får beskjed om at de må opplyse om de disponerer en bolig i nærheten av Oslo.

Det har ikke administrasjonen gjort. I stedet sendte de onsdag kveld ut en pressemelding. Der erkjente stortingsdirektøren at de bør be om mer detaljert informasjon fra politikerne når de søker om pendlerbolig.