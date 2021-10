30.000 misfornøyde Ap-velgere løfter SV på ny måling

Audun Lysbakken sa nei til å bli med i Jonas Gahr Støres regjering. SV blir likevel vinneren på Aftenpostens første meningsmåling etter valget.

Audun Lysbakken (t.v.) snakker ikke lenger med Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om regjeringssamarbeid.

Partiet går frem 1,4 prosentpoeng fra stortingsvalget 13. september. Norstat har utført målingen for Aftenposten og NRK. Fremgangen skyldes først og fremst støtte fra en gruppe Ap-velgere.

– Jeg ser det som et tydelig tegn på stemningen blant mange rødgrønne velgere, nemlig en skuffelse over at det ikke ble en rødgrønn flertallsregjering, sier SV-leder Lysbakken.

Partiet får en oppslutning på 9 prosent. Ap får 25,6 prosent, en tilbakegang på 0,7 prosentpoeng. Alle endringer er innenfor feilmarginen.

Det var onsdag forrige uke at SV sa nei til videre sonderinger med Ap og Sp om regjeringsmakt. 87 prosent av intervjuene til denne målingen ble gjort etter bruddet.

Lysbakken sier at målinger 3 år og 11 måneder før et stortingsvalg normalt sett ikke er de mest interessante. Denne gangen er han likevel glad for at SV går frem.

Han tolker det som støtte til valget de tok på Hurdalsjøen Hotell.

– Etter bruddet på Hurdal har vi opplevd mange positive tilbakemeldinger. Fra egne velgere, men også fra Ap-velgere som har vært frustrerte over at Ap og Sp ikke ville strekke seg lenger, sier Lysbakken.

– Retter frustrasjonen seg mest mot Ap, tror du?

– Jeg tror mange som stemte Ap, gjorde det med klar forventning om at det skulle bli rødgrønn regjering. Jeg tror at de som meg er skuffet over at Ap ikke ville komme SV mer i møte. Det gjelder viktige spørsmål som skatt, profitt i velferden og klima.

Det må nevnes at SV før valget ble målt høyere på en rekke målinger enn hva de endte med på valgdagen.

Denne målingen viser på ingen måte en stor velgerflukt fra Arbeiderpartiet. Bakgrunnstallene viser imidlertid at det mest merkbare tapet er en gruppe som hopper over til SV.

I netto taper Ap i overkant av 30.000 velgere til SV.

Sitter fortsatt på nøkkelen

Lysbakken innrømmer at bruddet med de rødgrønne kameratene fortsatt sitter i.

– Jeg er fortsatt veldig skuffet over at det endte der. Vi jobbet hardt for å få til en flertallsregjering, men jeg er veldig trygg på at det var rett valg. Det hadde ikke blitt godt nok, sier han.

Lysbakken tror partiet kan gjøre en vel så god jobb for velgerne i opposisjon.

– Vi sitter på nøkkelen til flertall, sier han.

Lojaliteten blant SVs velgere er imidlertid ikke noe særlig større enn hos Ap. De sprer seg imidlertid ganske jevnt hos de fire andre partiene på rødgrønn side. Flest går til Rødt.

Arbeiderpartiets ledelse var tirsdag ettermiddag veldig opptatt med regjeringsforhandlinger med Senterpartiet.

De hadde derfor ikke anledning til å kommentere målingen, opplyser Støres pressesjef, Jarle Roheim Håkonsen.

To av ti KrF-velgere er borte

På borgerlig side er det små bevegelser, alle godt innenfor feilmarginen. I oppkjøringen til valget klarte Kristelig Folkeparti å mobilisere sterkt hos sine gamle velgere. Det holdt likevel ikke til å ta dem over sperregrensen.

Siden den gang har Kjell Ingolf Ropstad gått av som partileder etter Aftenpostens saker om hvordan han unngikk skatt på pendlerleiligheten.

På denne målingen får KrF 3,4 prosent. Den største endringen er at de nå er det partiet med den svakeste lojaliteten. To av ti KrF-velgere fra valget har funnet seg en nytt parti.

I netto taper de 8000 til Ap og 5000 til Høyre.

KrF er sammen med Frp det partiet hvor flest velgere har satt seg på gjerdet (i overkant av 5 prosent hos begge partier).

Klart rødgrønt flertall

Med små utslag og de samme partiene over og under sperregrensen gir målingen små utslag i mandatfordelingen på Stortinget.

Irene Ojala fra Pasientfokus er ikke inne fra Finnmark denne gang. Antallet respondenter i landets nordligste valgkrets er imidlertid for få til å gjøre et stort nummer ut av det.

Hurdal-duoen Ap og Sp får 72 mandater, en nedgang på fire fra valget. Ytre venstre med SV og Rødt styrker seg med fire mandater fra valget.

Den borgerlige kvartetten i Høyre, Frp, Venstre og KrF legger tilsammen på seg med ett mandat.