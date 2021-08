Regjeringen vil etablere permanent kommisjon for partnerdrap

70 prosent av partnerdrap var varslet. Nå vil regjeringen finne ut hvor systemet svikter.

Intet mindre enn fire statsråder var til stede for å legge frem regjeringens nye handlingsplan mot vold i nære relasjoner. F.v. Barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad (KrF), statsminister Erna Solberg (H), kunnskapsminister Guri Melby (V) og justisminister Monica Mæland (H).

Nå nettopp

På en stol foran fire statsråder sitter «Ellen» og forteller sin historie.

I 1998 ble hun utsatt for et drapsforsøk av en tidligere kjæreste. Siden den gang har hun levd et liv i skjul, sammen med sine fire barn.