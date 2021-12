Her er innholdet i regjeringens strømpakke

Sent torsdag kveld ble SV enige med regjeringen om hvordan strømprisen skal kuttes.

Norske strømkunder vil få en redusert strømkostnad allerede i januar-regningen.

SV og regjeringspartiene har forhandlet om regjeringens strømpakke siden onsdag.

Med enigheten som ble oppnådd torsdag, vil dermed trolig strømselskapene greie å kutte allerede i januar-regningen til norske strømkunder.

Det er også oppnådd enighet om en løsning som skal sikre at også de som bor i borettslag eller sameie skal nyte godt av tiltaket. Det lå opprinnelig ikke inne i regjeringens strømpakke som ble presentert sist lørdag.

Regjeringen foreslo opprinnelig at staten skal dekke halvparten av strømprisen som overstiger en spotpris på 70 øre pr. kilowattime (kWh) fra desember i år til mars neste år. Støtten skulle gjelde forbruk inntil 5.000 kWh pr. måned.

Partiene er blitt enige om å øke stønadsgraden fra regjeringens foreslåtte 50 prosent til 55 prosent, skriver de i en pressemelding.

Dette gjelder fra desember til og med mars måned.

Partiene ble også enig om å utsette den nye, omstridte nettleieordningen. Den innebærer blant annet at folk som bruker mye strøm på én gang, skal betale mer i nettleie. Opprinnelig skulle den tre i kraft ved nyttår.

Nettselskapet Elvira mener imidlertid at det er for sent å snu med nytt system for kundene i Oslo.

Midlertidig utvidelse av bostøtten

Ap, Sp og SV er også enige om at bostøtteordningen skal utvides. Det skal gjøre at rundt 40.000 nye mottagere skal kunne komme inn i ordningen.

I tillegg gjøres det midlertidige endringer i formuesreglene, slik at flere som eier bolig skal kunne komme inn i ordningen.

For de som allerede mottatt bostøtte, skal det nå innebære en gjennomsnittlig ekstrautbetaling på rundt 1900 kroner. For nye mottagere vil avtalen innebære en gjennomsnittlig utbetaling på 2800 kroner.

Rammetilskuddet til kommunene økes også med 200 millioner. Det skal dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser.

– Det er en god støtteordning som er blitt enda bedre, sier Aasland.

Regjeringens strømpakke er en lovsak. Det innebærer at den skal behandles i to omganger. For at Stortinget ikke skal måtte jobbe inn i den planlagte juleferien, må saken behandles første gang fredag eller lørdag denne uken og andre gang i det siste møtet før jul på tirsdag i neste uke.

Rødt: Vi kunne bidratt til bedre løsninger

Rødt er ikke fornøyd med den nye strømpakken, melder NTB. Partiet mener folk burde fått utbetalt strømstøtte allerede før jul.

– Denne ordningen er fremdeles for dårlig. Rødt har tatt initiativ til å delta i forhandlingene uten å ha nådd fram. Vi tror vi kunne bidratt til bedre løsninger. Vi har forslag som kommer opp i stortingsbehandlingen de nærmeste dagene om en utbetaling før jul, sier Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug, som er nestleder i energi- og miljøkomiteen

Venstres finanspolitiske talsperson Sveinung Rotevatn er tilfreds med forliket, men ville foretrukket en mer sosial profil på strømstøtten.