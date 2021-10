Heidi Nordby Lunde: – Oslo Høyre fortjener en leder som kan ha fullt fokus

Heidi Nordby Lunde tar ikke gjenvalg som leder av Oslo Høyre. Nå som Oslo-partiet skal jobbe mot en ny krevende lokalvalgkamp, trenger partiet nytt blod, mener hun.

Heidi Nordby Lunde tar ikke gjenvalg som leder av Oslo Høyre, men avviser at det har sammenheng med at flere lokallag skal ha ønsket en annen leder.

27. okt. 2021 12:01 Sist oppdatert 8 minutter siden

Lunde har ledet fylkeslaget i Oslo i fire år. Nå har hun varslet valgkomiteen om at hun ikke tar gjenvalg under årsmøtet i januar. Det bekrefter hun overfor Aftenposten.

Stortingsrepresentanten peker på at hun nylig tok gjenvalg som leder i Europabevegelsen, og at hun er blitt valgt inn i gruppestyret i partiet på Stortinget. Hun har også byttet til ny komité, finanskomiteen, på Stortinget.

– Oslo Høyre skal gjennom noen viktige strategiske prosesser frem mot valget i 2023. Jeg ser at dette kommer til å bli et krevende arbeid fremover, og da fortjener Oslo Høyre en leder som har fullt fokus på dette fremover, sier Lunde til Aftenposten.

– Det er fint å få inn en som kan se organisasjonen med nye øyne, sier hun, og påpeker at hun ellers ville blitt sittende i minst seks år.

Leder av Oslo-partiet velges for to år av gangen. Lunde blir sittende som leder fram til årsmøtet i januar.

Vårt Oslo: – Mange lokallag ønsket skifte

Vårt Oslo erfarte tirsdag at halvparten av Oslo Høyres 15 bydelslag har gitt valgkomiteen beskjed om at Lunde bør skiftes ut.

Lunde sier dette var helt ny informasjon for henne, og at det ikke var årsaken til at hun nå ikke tar gjenvalg.

– Jeg var ikke kjent med at det var et ønske fra så mange, og har heller ikke oppfattet signaler om dette fra organisasjonen hverken under eller etter valgkampen, sier hun.

– Hva tenker du om disse opplysningene?

– Jeg håper jo at jeg har vært en leder for hele Oslo Høyre så langt, og så prøver jeg prøver å forstå hva som er hele bakgrunnen for det, sier Lunde.

Hun sier hun håper det kan komme noe mer informasjon når utvalget som har evaluert partiets innsats i valgkampen, leverer sin rapport i desember.

– Men jeg har ingen ubesvarte anrop fra lokallederene i inneværende år, legger hun til.

– Høyre må vinne Oslo og storbyene

Oslo Høyre har nå satt ned en programkomité og flere små utvalg for å forberede kommunevalget i 2023.

Partiet skal også avgjøre hvem som skal bli de nye toppkandidatene i Oslo og legge ny valgkampstrategi.

Oslo Høyre mistet byrådsmakten i 2015 og klarte ikke å ta den tilbake i 2019, selv om de fremdeles er hovedstadens største parti.

– Vi har en jobb å gjøre for å få ut politikken vår. Jeg mener Oslo Høyre vinner på at vi fremstår som et liberalt, moderne og urbant byparti. Det gjelder ikke bare Oslo Høyre, men Høyre generelt også. Vi ser jo at vi ikke vinner valg hvis vi ikke vinner byene. Derfor er den jobben vi skal gjøre nå de neste to årene så utrolig viktig.

Hun sier hun som leder av Oslo Høyre har klart å forankre Oslo-saker i resten av partiet og har fått mange gjennomslag i partiet.

Hun mener også Høyre gjorde et godt stortingsvalg i år, selv om regjeringsmakten glapp, og peker på at partiet fremdeles er størst i Oslo.

– Jeg synes at Høyre har gjort et relativt godt valg for å ha sittet åtte år i regjering, sier hun.

– Ikke kandidat

Leder av valgkomiteen i Oslo Høyre, Jens Jørgen Lie, vil ikke svare på om det stemmer at mange lokallag har ønsket seg en annen leder enn Lunde.

– Valgkomiteen må nå få fred til å jobbe med å få på plass et godt team. Det er flere verv som skal på plass og dette må sees i sammenheng, sier Lie til Aftenposten.

Gruppeleder i Oslo Høyre, Anne Haabeth Rygg, skriver i en sms at hun er takknemlig for alt arbeidet Lunde har lagt ned som leder av Oslo Høyre.

– Jeg håper valgkomiteen kan finne en verdig kandidat til å fylle denne viktige rollen fremover, skriver hun.

Hun avviser samtidig at hun er aktuell for vervet.