Rasende på regjeringen etter homoterapi-kompromiss: – Homobevegelsen har grunn til å føle seg lurt

Anette Trettebergstuen, familie- og kulturpolitisk talsperson i Ap, regner med at det vil komme enormt med reaksjoner på lovforslaget fra regjeringen som nå skal ut på høring. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Under feiringen av Pride forrige uke, lovet statsminister Erna Solberg (H) at et forbud mot homoterapi var på gang. Nå beskyldes hun for å ha holdt homobevegelsen for narr.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Kjetil Magne Sørenes Journalist

Arbeiderpartiet lover at de vil gå lenger i å forby konverteringsterapi for skeive, såkalt homoterapi hvis de kommer i regjering.

– Jeg synes ikke dette holder i det hele tatt. De setter en aldersgrense som de ikke har bestemt om skal være på 16 år eller 18 år. Og det skal fortsatt være mulig å pakke inn konverteringsterapi i andre ting for voksne. De forbyr heller ikke markedsføring. Det betyr at de sakene som skapte debatt om dette i første omgang, er tilfeller som fortsatt vil være lovlig, sier Anette Trettebergstuen.

Hun er familie- og kulturpolitisk talsperson for Ap

Som Aftenposten omtalte fredag, går regjeringen inn for å forby homoterapi for barn – men vil fortsatt tillate det for samtykkende voksne. Regjeringen vil heller ikke forby noen å tilby eller å markedsføre konverteringsterapi. Trettebergstuen sier hun er skuffet.

– Under Pride gikk regjeringen ut og at det skulle komme et forbud. Allerede da visste de hva de skulle legge frem. Homobevegelsen har grunn til å følge seg lurt, mener hun.

Jon Reidar Øyan, leder i Arbeiderpartiets homonettverk, går enda lenger.

«Feigt, skuffende, rett og slett latterlig! Jeg føler meg holdt for narr», skriver han på sin Facebook-side.

Føler seg holdt for narr: Jon Reidar Øyan Foto: Morten Uglum

– Det første jeg reagerer på, er utspillet som kom under Pride. Det kunne de holdt seg for gode for, sier Øyan.

Han mener regjeringen på det tidspunktet var klar over at forslaget de kom til å legge frem, ikke var et forbud mot konverteringsterapi for voksen.

– Da synes jeg det er veldig rart å presentere dette som en gladsak, det er å holde folk for narr, sier han til Aftenposten.

Lover å stramme inn

Ap lover at de vil stramme inn forbudet, om de kommer i regjering.

– Nå skal dette ut på høring. Jeg regner med at det vil skape enormt med reaksjoner. Jeg kan love at vil stramme det til. Det skal være et reelt tilbud mot konverteringsterapi, uansett hvor man står i livet. Aldersgrensen må bort – markedsføring kan heller ikke være lovlig, sier Trettebergstuen.

Hun mener regjeringen i realiteten setter et juridisk godkjentstempel på grov homoterapi.

– Jeg ser at «Til Helhet» er lettet. For deres aktivitet rammes ikke, påpeker hun.

Mageplask

Heller ikke SV er fornøyd. Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård omtaler regjeringens homoterapilov som «et gigantisk mageplask».

– Det er forstummende at man her gjort det lovlig å bli utsatt for konverteringsterapi omtrent som å ta scooterlappen.

Freddy André Øvstegård (SV) er svært misfornøyd med lovforslaget. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

– De andre landene som har innført dette, har jo også aldersgrense. Er det i hele tatt mulig å innføre et generelt forbud for alle?

– Konverteringsterapi er beviselig skadelig. Det er en form for negativ sosial kontroll og et livsfarlig overgrep. Det har man mulighet til å forby.

– Justisdepartementets lovavdeling mener et generelt forbud vil kollidere med flere sentrale menneskerettigheter?

– Det er jeg uenig i. I menneskerettighetene må man veie rettigheter opp mot hverandre, og i dette tilfellet mener jeg retten til vern av liv og beskyttelse mot overgrep står sterkere enn retten til religionsfrihet. Når det beviser er sånn at det er farlig og skadelig for dem som utsettes for det, da har myndighetene mulighet til å si nei. Norge burde gått foran her, sier Øvstegård.

Ønsker totalt forbud mot markedsføring

Øvstegård syns også det er skuffende at regjeringen ikke går inn et forbud mot markedsføring av konverteringsterapi.

– Det burde være rimelig selvsagt at det bør være forbudt å markedsføre homoterapi, helt uavhengig av alder. Man skal ikke få kunne fremstille overgrep i et positivt lys, og markedsføre det kommersielt, sier Øvstegård.

Miljøpartiet De Grønne er på samme linje. Fungerende leder i MDG, Arild Hermstad, uttaler følgende i en e-post til Aftenposten.

«Etter å ha brukt flere år på å somle frem det de påsto skulle være et forbud mot homoterapi, så kommer regjeringen med et lovforslag som er svakt at det nesten ikke er til å tro», skriver han.

«Det er et svik mot hele LHBT-bevegelsen. Ved å kun inkludere barn i forbudet viser regjeringen implisitt aksept for religiøs mishandling av skeive unge og voksne. I tillegg forbyr regjeringen ikke markedsføring av konverteringsterapi, og det er elendig», skriver Hermstad også.

Han legger til:

«Det er tydelig at KrF har fått gjennomslag for å vanne ut dette lovforslaget. Resultatet er en gråsone så bred at forbudet fremstår som helt meningsløst.»

Det har ennå ikke lyktes Aftenposten å få en kommentar på kritikken fra statsminister Erna Solberg.