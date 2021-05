Erna Solberg slår tilbake etter Listhaug-påstand: – Stemmer selvsagt ikke

GARDERMOEN (Aftenposten): Mener statsministeren det er et problem at mange blir gamle i Norge? Og er Høyre blitt et sentrumsparti?

Sylvi Listhaug holdt søndag sin første tale som Frp-leder. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

9. mai 2021 17:58 Sist oppdatert nå nettopp

Svaret på begge spørsmålene er ja, skal vi tro Sylvi Listhaug. Søndag holdt hun sin første tale som partileder, etter at Siv Jensen hadde sagt «morna, Jensen» dagen før.

Listhaug langet ut i flere retninger. Mest gikk det utover Arbeiderpartiet og MDG. Men en som også fikk en solid dose, var hennes tidligere sjef i regjeringen. Erna Solberg forstår lite av kritikken, som kom i flere punkter.