Oslo og andre kommuner får færre ekstradoser

24 kommuner får færre ekstradoser enn først planlagt. Årsaken er at regjeringen mente kommuner med lavt smittetrykk måtte gi fra seg for mange.

26. mai 2021 12:45 Sist oppdatert 7 minutter siden

Klokken 13.00 holdt regjeringen pressekonferanse om koronasituasjonen. Det skjer dagen før neste trinn i gjenåpningen av samfunnet etter koronapandemien.

– Den gode nyheten er vi i morgen går inn i trinn to av gjenåpningsplanen, åpnet justisminister Monica Mæland.

Hun har fått mange spørsmål om ordningen med karantenehotell. Regjeringen har besluttet at studenter som må på karantenehotell, skal slippe å betale for det. Mæland peker på at det er smittesituasjonen i det landet man reiser fra som avgjør hvilke karanteneregler. Hun sa at de ønsker å få på plass en ordning som dokumenterer reisende som er vaksinert, slik at de etter hvert kan slippe karantenehotell.

Færre til østlandskommuner

Et annet brennbart tema er fordelingen av vaksiner. Regjeringen har gått inn for en skjevfordeling av vaksiner for å hjelpe kommunene med vedvarende høyt smittetrykk. Dette er Oslo og 23 andre kommuner på Østlandet.

Nå blir skjevfordelingen likevel ikke så stor som planlagt. Det skyldes at regjeringen ikke vil at noen kommuner skal gi fra seg mer enn 35 prosent av vaksinedosene.

Det betyr også at de 24 kommunene som skulle få flere doser, ikke ville få like mange som de trodde. I utgangspunktet hadde regjeringen sagt at de 24 østlandskommunene skulle få 60 prosent flere vaksinedoser.

– Ingen skal gi fra seg mer enn 35 prosent av vaksinedosene. Konsekvensene blir at de 24 kommunene får færre ekstra doser. Det betyr at det ikke blir omfordeling på 60 prosent, men 45 prosent, sa Høie.

Ifølge Høie skyldes dette nye beregninger fra Folkehelseinstituttet. En omfordeling på 60 prosent ville føre til at kommunene med lavt smittetrykk, og som skulle avgi doser, måtte gi fra seg mer enn 35 prosent. Det mente regjeringen var for mye.

– At grensen beholdes på om lag 35 prosent, reduserer risikoen for forsinkelser i kommunene. Antall vaksinedoser til Norge kommer til å øke mye i ukene som kommer. Vaksineringen i kommunene kommer ikke til å stoppe opp på grunn av omfordelingen, men den kommer til å gå fortere i de 24 kommunene som får ekstra doser, påpeker Høie.

Ifølge FHIs beregninger vil alle over 18 år i de 24 østlandskommunene ha fått tilbud om vaksine i løpet av midten av juli.

Høie fikk også spørsmål om hvorfor han ikke vil ta i mot vaksinetilbudet som alle i regjeringen og Stortinget har fått. Høie sier at han gjennom hele pandemien har fått spørsmål om vaksiering og at han står fast på beslutningen om å vente til han får tilbud i sin hjemkommune.

– Jeg er i en situasjon der min risiko for å bli smittet er mindre enn for en rekke andre personer. Jeg har en ganske liten familie, og han sitter på hjemmekontor i Stavanger og møter stort sett plantene i drivhuset og ikke så veldig mange andre.

Anbefaler ikke å ta Janssen-vaksinen

Regjeringen har tidligere bestemt at Janssen-vaksinen ikke skal brukes i vaksinasjonsprogrammet, men at de som ønsker å ta den, likevel skal få mulighet. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at de ikke anbefaler noen å ta Janssen-vaksinen, men at de bør vente til de får tilbud om Pfizer- eller Modererna-vaksinen.

– Selv om det er sjelden, kan vaksinene gi livstruende bivirkninger i form av en sjelden form for blodpropp. Det er en risiko vi ikke anbefaler å ta nå som det bare er få uker igjen til alle vil få tilbud om en mRNA-vaksine, sa Nakstad om Janssen-vaksinen og andre vektorvaksiner.

Fra natt til torsdag 27. mai kan blant annet flere enn i dag samles, og barnehager og skoler kan gå til grønt tiltaksnivå der det er lite smitte. Rådet om ikke å reise innenlands ble opphevet 21. mai.

Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene.

Fakta De nasjonale reglene som gjelder fra torsdag Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. (nytt)

Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltagere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. (nytt)

Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltagere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Innslipps- og skjenkestopp kl. 24.00. Ikke krav om matservering. (nytt)

Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltagelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå. Vis mer

Også i Oslo, som siden 10. november 2020 har hatt svært strenge restriksjoner, blir det åpnet opp denne uken.

