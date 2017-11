Jusprofessor: – Siv Jensen har gått for langt

– Hun legger seg opp i personaladministrasjon i Statistisk sentralbyrå. Det er ikke hennes oppgave, sa Jan Fridthjof Bernt i NRKs Dagsnytt 18 mandag. Han er professor i jus ved Universitetet i Bergen og har blant annet forvaltningsrett som sitt spesialområde.

Bernt viser til at Finansdepartementet vedgår at de har tatt opp stillingsplasseringen til navngitte forskere i dialogen med SSB, deriblant plasseringen av seniorforsker Erling Holmøy som har hatt ansvaret innvandrerregnskapene.

Jensen på «problematisk område»

– SSB er en faglig uavhengig institusjon med store fullmakter hos administrerende direktør. Finansdepartementets oppgave begrenser seg til å kontrollere om administrasjonen driver forsvarlig, sier Bernt.

Han sier det har vært en faglig basert uenighet i SSB om hvordan virksomheten skal organiseres.

Roald, Berit / NTB scanpix

– Finansministeren beveger seg inn på et problematisk område når hun går inn og overstyrer faglige vurderinger av hvordan SSB organisere sin virksomhet. Det er ikke statsrådens oppgave. Hun skal kontrollere output og ikke gå inn i faglige prosesser internt i byrået.

– Hun har gått for langt.

– Er dette alvorlig? spurte programlederen i Dagsnytt 18.

– Det avhenger av politisk ståsted.

– Hva vil du råde Stortinget til å gjøre?

– Meyer-saken er over. Der har man funnet en minnelig løsning. Stortinget må se fremover og se på hvordan man kan hindre at slike saker oppstår på nytt og debattere hvor store fullmakter en finansminister skal ha over SSB, sa Bernt i NRKs radioprogram.

Stortinget stiller spørsmål

Leder i kontrollkomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen (Ap), sier at komiteen tirsdag vil sende skriftlige spørsmål til Siv Jensen om saken.

Stortinget

Kan bli stortingshøring

Trond Giske, finanspolitisk talsperson i Ap, sier det er for tidlig å konkludere med om Jensen har «overstyrt SSB utilbørlig».

– Her er det to versjoner. Dette kan man få avklart i en stortingshøring, sier Giske.

Kari Elisabeth Kaski (SV) mener det er for tidlig å snakke om en stortingshøring.

– Det er det for tidlig å snakke om. Nå skal vi stille spørsmål til finansministeren og så får vi se.