Priskrigen på godterier i forkant av årets halloween-feiring irriterte KrFs nyvalgte leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Olaug Bollestad, så mye at økt moms på søtsaker nå blir den viktigste inntektskilden i KrFs alternative budsjett.

Det opplyser KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad. Han forteller at KrF hadde planlagt «andre typer inndekning», men at Bollestads engasjement endret planene.

KrF hadde ikke engang bedt Finansdepartementet om å regne ut på hvor mye staten kunne tjene på å innføre full moms på godteri og brus. Men det hadde «matmoms-partiet» Sp, som i sin tid var forkjemper for halv moms på mat.

Coop-sjefen hadde forpliktet seg til å jobbe for å redusere nordmenns sukkerinntak, men startet priskrigen smågodt – for tredje gang på ett år.

Tok ideen fra Sp

«Hva blir provenyvirkningen av å innføre generell momssats på godteri og brus?».

Det var ordlyden i spørsmålet Sp hadde stilt Finansdepartementet. Oversatt fra politikernes budsjettspråk betyr spørsmålet at Sp ville vite hvor mye staten kan få inn i inntekter hvis man innfører generell moms, som er 25 prosent, på brus og godterier.

Det som en gang var «halv moms» på mat, kalles nå redusert moms og utgjør 15 prosent.

Inspirert av halloween «rappet» KrF Sps idé og foreslår å øke moms på godteri og brus med 10 prosentpoeng.

Ifølge Finansdepartement vil det alt i alt kunne bidra til at KrF kan bokføre søte inntekter på 1,9 milliarder kroner neste år og deretter 2,3 milliarder kroner på årsbasis.

KrF: Bra for folkehelsen

– Det er en klok måte å skaffe inndekning i budsjettet på og bra for folkehelsen, sier Ropstad.

– Men hvorfor skal det da fortsatt være redusert moms på potetgull?

– Det er for så vidt også et godt spørsmål. Vi kunne sagt at usunn mat skulle avgiftsbelegges mer, men det er ikke enkelt å gjøre de vurderingene, sier han.

Ifølge Finansdepartementet er det heller ikke så lett å fastslå hva som er «godteri».

Uklar definisjon

– Det foreligger ingen klar definisjon av «godteri». Departementet legger derfor til grunn samme avgrensing som i sjokolade- og sukkervareavgiften, skriver departementet i svaret på Sps spørsmål.

– Finner man en bedre innretning, er vi åpen for det, sier KrFs finanspolitiker.

Økt moms på søtsaker vil ifølge Ropstad være den største enkeltsummen KrF foreslår i økte skatter og avgifter i partiets forslag til alternativt budsjett, som presenteres torsdag.

Astrup vil ikke tilkjennegi sitt syn

Nikolai Astrup, som nå leder Stortingets finanskomité og er Høyres fremste finanspolitiker, sier han ikke har tenkt å forhandle med KrF om enkeltavgifter via Aftenposten.

– Men det er ikke noe nytt at vi og KrF har litt ulikt syn på hvor høye avgifter vi skal påføre folk flest, sier han.

Astrup legger til at Høyre har lagt seg på en litt annen linje og sikter til avtalen mellom staten og handelsnæringen om sammen å kjempe for redusert sukkerinntak.

Foreslår også dyrere alkohol og tobakk

Men KrF henter også inn penger på å øke særavgiftene på alkohol og tobakk med 5 prosent.

Partiet vil også inndra de to ekstra taxfree-vinflaskene Siv Jensen innførte sommeren 2014 (for dem som ikke kjøper tobakk). Tilsammen vil dette kunne gi staten økte inntekter på 8–900 millioner kroner.

Vil bruke pengene på flere lærere og frivilligheten

KrF trenger penger fra både økt moms og økte avgifter på alkohol og tobakk for å finansiere en rekke andre forslag i eget budsjett, blant annet innføring av lærernorm i grunnskolen og mer til frivillige organisasjoner, samtidig som KrF sier nei til kutt i dagpengeordningen og til å fjerne eiendomsskatten på maskiner i industrianlegg.