Høyre foreslår at Thommessen fortsetter som stortingspresident

Aftenposten får dette bekreftet av en kilde med innsyn i prosessen, onsdag ettermiddag.

Det har vært et spørsmål om Thommessen skulle få fortsette, etter at flere har vært kritiske til hans håndtering av vervet i forrige stortingsperiode.

Selv har han vært tydelig i sitt ønske om å fortsette.

Nå blir han etter alt å dømme presentert som partiets kandidat onsdag ettermiddag.

Har fått kritikk

At Høyre nå vil la ham fortsette, kan tyde på at partiet har fått godkjenning for beslutningen hos Frp, Venstre og KrF, og slik har et flertall bak hans kandidatur.

Prosessen avsluttes lørdag. Da konstitueres Stortinget, og presidentskapet velges

Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet storting før sommeren, for sin håndtering av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget.

Det er bare en av flere saker som har skadd tilliten og anseelsen til Høyre-politikeren. Senterpartiet og SV har sagt de ikke har tillit til ham.

Helleland fortsetter som parlamentarisk leder

Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt han ønsker seg en mer samlende kandidat.

– Det som er klart, er at det er delte meninger om den sittende presidenten, i lys av perioden vi har bak oss. Men jeg vil ikke konkludere om hvordan vi vil stille oss før vi har fått klarhet i hvem det blir Høyre går for, sier Støre til Dagbladet.

Høyres stortingsgruppe har onsdag ettermiddag valgt Trond Helleland fra Buskerud som parlamentarisk leder, og valgt Nikolai Astrup fra Oslo blir nestleder i gruppen. Begge har hatt disse rollene også i forrige periode.