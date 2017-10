Thommessen kan bli stortingspresident med knappest mulig margin

Høyres stortingsgruppe landet onsdag på å gi omstridte Olemic Thommessen (H) fornyet tillit som stortingspresident.

Thommessen fikk kraftig kritikk av et samlet storting før sommeren, for sin håndtering av budsjettoverskridelsene på nærmere to milliarder kroner i forbindelse med ombyggingen på Stortinget.

Det er bare en av flere saker som har skadet Thommessens anseelse. Sp og SV stemte for mistillit mot Thommessen før sommeren.

Venstre og KrF vil likevel etter all sannsynlighet stemme for at Thommessen får fortsette som president. Mens altså opposisjonen kan lande på å stemme imot.

Dermed risikerer Thommessen å bli valgt til posisjonen som rangeres som nummer to i landet - etter Kong Harald, men foran statsministeren og høyesterettsjustitiarius - med knappest mulig margin.

I tillegg er det klart at både Venstre og KrF helst hadde sett at Høyre hadde vraket Thommessen.

– Uheldig

Professor Knut Heidar ved Universitet i Oslo sier han ikke kjenner til at det i moderne tid er blitt valgt en stortingspresident som ikke har hatt bred oppslutning om i Stortinget.

Heidar, medforfatter av Stortingets historie 1964-2014, sier det har vært en styrke for Stortinget som institusjon og for Stortingets arbeid at stortingspresidentene har vært samlende og nytt allmenn tillit.

– Dette er nytt og kan være et forvarsel om mer konflikt innad i presidentskapet og mellom presidentskapet og stortingsgruppene. Det vil i så fall være uheldig.

– Hvordan da?

– En president og et presidentskap som er samlende er viktig for Stortinget som institusjon. Stortinget er det representative uttrykket i det norske demokratiet, selve navet i demokratiet. Symbolsk uttrykkes det ved presidentens rolle ved Stortingets åpning, på nasjonaldagen 17. mai og ved andre høytidelige anledninger.

– Uro og splittelse om stortingspresidenten kan også gå på bekostning av reelt politisk arbeid og vil derfor kunne være uheldig for stortingets arbeid. Det er presidentskapet som fordeler sakene til de ulike komiteene, sier Heidar.

SV: - Uklokt

Ap-nestleder Hadia Tajik sier Ap er overrasket over at Høyre velger å fremme Thommessen som kandidat.

– Vi tar det til etterretning, men er overrasket over Høyres beslutning.

– Arbeiderpartiet vil ikke støtte dette, men vi har ikke tatt stilling til om vi skal stemme blankt eller fremme en egen kandidat, sier hun.

Heller ikke Sp og SV vil støtte Thommessens kandidatur.

– Det er uklokt av Høyre å ikke fremme en samlende kandidat, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– SV stemte for mistillit mot den sittende presidenten før sommeren. Det var godt begrunnet og det er selvsagt svært vanskelig for oss å støtte en president vi mener gjorde seg fortjent til mistillit i forrige periode. Vår gruppe skal behandle denne saken i morgen. Min innstilling til gruppen vil være at SV skal stemme mot Thommessen som president, sier Lysbakken.

– Byggesaken kan lamme presidenten

Han peker også på at byggesaken på Stortinget, som er den direkte foranledningen til opposisjonens motstand mot Thommessen som president, ennå ikke er avsluttet.

– Skulle det dukke opp nye, kritikkverdige forhold i denne saken i kommende periode, så vil det kunne virke lammende på presidentskapet og stortingspresidentens arbeid.

– På den annen side, hvis det blir ro rundt byggesaken, så kan det hele gli over, sier Heidar.

– Ydmyk og stolt

– Jeg er ydmyk og stolt over at Høyres stortingsgruppe har valgt meg, sier Thommessen til Aftenposten.

Til applaus vedtok Høyres stortingsgruppe, med statsminister Erna Solberg og Høyre-statsrådene til stede, onsdag å innstille Thommessen til en ny periode.

Den formelle avstemningen vil foregå i Stortinget lørdag.

– Det har vært mye diskusjon rundt dette. Det er stor enighet om at Olemic er rette mann til å lede Stortinget, sier Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, som onsdag også fikk fornyet tillit fra stortingsgruppen.

At Thommessen har vært omdiskutert og kraftig kritisert, også fra Høyre-representanter, bekreftet Helleland på en diskret måte.

– Det har vært krevende saker underveis, og det må presidentskapet og Stortinget lære av, sier han.

Thommessen sier selv at «hans dør vil være åpen for alle representanter, enten de stemmer sånn eller sånn på lørdag».

– Var du i tvil om du er rette mann for vervet?

– Jeg har vurdert om jeg har et bra utgangspunkt for å gjøre en god jobb, svarer han.

– Hvordan vil du gjenopprette tilliten hos dine kritikere?

– Det er bare én måte å gjøre det på, og det er ved å gjøre en god, tillitsskapende jobb.

– Angrer du på beslutningen om ikke å slippe fredsprisvinner Dalai Lama inn i Stortinget?

– Den saken har jeg ikke lyst å kommentere nærmere nå. Men jeg tror jeg er vesentlig bedre skodd til å være stortingspresident nå enn for fire år siden, slutter Thommessen.

Det har vært et åpent spørsmål om Thommessen skulle få fortsette, etter at flere har vært kritiske til hans håndtering av vervet i forrige stortingsperiode.

Selv har han vært tydelig i sitt ønske om å fortsette.

Har fått kritikk

Høyre valgte ikke å fremme hans kandidatur før de var sikre på at det var flertall for ham. Og det siste døgnet har Høyres parlamentariske leder Helleland fått beskjed fra KrF og Venstre om at de aksepterer Høyres kandidat uansett hvem det måtte være, men at de ikke hatt noe imot om Thommessen ble vraket.

Prosessen avsluttes lørdag. Da konstitueres Stortinget, og presidentskapet velges.

– Hvis jeg blir valgt lørdag, ser jeg frem til å jobbe med det nye Stortinget på tvers av alle partilinjer. Min dør vil være åpen, og jeg vil gjøre mitt ytterste for at Stortinget skal fylle sin rolle som landets viktigste demokratiske arena. Vi har mange oppgaver å ta fatt på. Blant annet ligger det klare bestillinger etter byggesaken i juni. Jeg mener jeg har viktige erfaringer fra siste periode for nettopp å ta fatt på dette arbeidet, sier Thommesen.

Helleland fortsetter som parlamentarisk leder

Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt han ønsker seg en mer samlende kandidat.

– Det som er klart, er at det er delte meninger om den sittende presidenten, i lys av perioden vi har bak oss. Men jeg vil ikke konkludere om hvordan vi vil stille oss før vi har fått klarhet i hvem Høyre går for, sier Støre til Dagbladet.

Høyres stortingsgruppe har onsdag ettermiddag valgt Trond Helleland fra Buskerud som parlamentarisk leder og Nikolai Astrup fra Oslo som nestleder i gruppen. Begge har hatt disse rollene også i forrige periode.