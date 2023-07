Enstemmig kontrollkomité åpner sak mot regjeringen

Både SV og Rødt uttrykker tillit til kunnskapsminister Tonje Brenna, til tross for brudd på habilitetsreglene. Nå blir det full gransking av regjeringsapparatet.

Regjeringen er til stede under under åpningen av det 167. Storting i oktober i fjor. Vis mer

Saken oppdateres

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har enstemmig vedtatt å åpne kontrollsak om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsspørsmål.

Venstres Grunde Almeland er valgt til saksordfører for saken.

– Det var på sin plass at kontrollkomiteen opprettet sak om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket, sier Almeland til Aftenposten.

Venstres Grunde Almeland er tydelig på at han mener at slike habilitetsbrudd ikke skal sje. Vis mer

– Jeg tror veldig mange har vanskelig for å forstå rekken av brudd på helt grunnleggende regler som vi har sett fra regjeringen denne sommeren. Det er avgjørende for tilliten til politikere at vi går grundig inn i dette. Både for å se på hva som konkret har skjedd, men også for å lære. Slike regelbrudd skal ikke skje.

En kontrollsak omfattes normalt av høringer og ender i en innstilling som skal behandles av Stortinget i plenum.

Utfallet av en kontrollsak er ikke gitt, men behandlingen kan ende med et kritikkvedtak mot regjeringen, statsministeren eller enkeltstatsråder. De mest alvorlige sakene kan ende med mistillit.

Naturlig at Stortinget undersøker

Arbeiderpartiet mener det er naturlig at det opprettes kontrollsak mot regjeringen etter habilitetssakene og stemte for å åpne sak i kontrollkomiteen.

– Det er naturlig at Stortinget har behov for å gå inn i sakene som har vært, og de problemstillingene som er reist, når vi har sett sakene som har fått oppmerksomhet den siste måneden, sier Frode Jacobsen, ett av Arbeiderpartiets medlemmer i kontrollkomiteen, til NTB.

Arbeiderpartiets medlem av kontroll og konsutusjonskomiteen, Frode Jacobsen ser nødvendigheten av habilitetsundersøkelser. Vis mer

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møttes torsdag for å diskutere habilitetssakene rundt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Det var ventet at de ville opprette en kontrollsak. I forkant av møtet har det vært et tema om hvorvidt saken også skal omfatte tidligere regjeringer.

– Uheldig sak

Peter Frølich (H), leder av kontroll og konstitusjonskomiteen mener at dette er en svært uheldig sak som rammer tilliten til politiske prosesser.

Høyre varslet allerede tidligere i uken at de ville åpne kontrollsak mot regjeringen. Vis mer

– Denne saken er en av de mest åpenbare kontrollsakene på mange år. Det var alvorlig med én sak, og tre på rad gjør det nødvendig å sjekke etter systemfeil i regjeringen, sier han til Aftenposten.

– Ansvaret for å ha kontroll over egen habilitet ligger hos den enkelte statsråd, men statsministeren har det overordnede ansvaret for regjeringen. Har han sørget for en god veiledning, god kultur og god praktisering av reglene? Dette er spørsmål som er naturlig å stille i den videre saksbehandlingen. fortsetter Frølich.