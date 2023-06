Ap og Sp satte foten ned for SVs skatteplan

SV ville skru opp formuesskatten og tette skattehull for de rike – og gi «folk flest» skattelette. Men partiet måtte gi tapt i forhandlingene med Sp og Ap.

De tre partiene har forhandlet om revidert budsjett i tre uker. Sps Geir Pollestad var fornøyd med at de ikke hadde brukt så mange nattetimer på arbeidet, men heller kommet uthvilt til forhandlingene. Vis mer

Det skyldes ikke at SV ikke forsøkte. Tvert imot.

Men enigheten som det rødgrønne flertallet på Stortinget la frem tirsdag, inneholder ingen nye skattegrep.

I alt koster budsjettpartnerne på seg satsinger som økt barnetrygd og høyere sosialsatser til rundt 2 milliarder. Regningen tas ved med et kutt i andre utgifter på rundt 0,5 milliarder og en økning i oljepengebruken på 1,5 milliarder kroner.

Kari Elisabeth Kaski skulle gjerne sett det annerledes. SVs budsjettforhandler forteller åpent at hun måtte gi tapt.

– Regjeringen var ikke villig til å endre skatteopplegget i disse budsjettforhandlingene. Det er synd. Det hadde vært en bidragsyter til at vi kunne fått inndekning fremfor å bruke oljepenger. Det kunne også gått til å kutte mer klimagassutslipp og omfordele mer, sier hun.

SV-profilen forteller at hun blant annet foreslo å gjøre formuesskatten mer omfordelende og tette flere skattehull.

Kaski forteller at SV også ville gi skattekutt til folk flest.

– Det mener vi kunne ha vært et viktig bidrag til å trygge folk sin økonomi i dagens situasjon.

I sitt siste alternative budsjett foreslo SV redusert inntektsskatt for alle som tjener mindre enn 800.000 kroner.

Dette er skattehullet SV ville tette

Et av skattehullene som SV ville tette, er fritaksmetoden. Den fungerer slik:

Dagens skattesystem åpner for at personer med store formuer kan motta utbytte i selskaper som de selv eier, og dermed utsette utbytteskatt. Målet er å unngå at aksjeinntekter skattes flere ganger internt i en selskapsstruktur. Skatteregningen kommer først når man tar pengene ut.

Men man må ikke ta ut pengene.

Man kan f.eks. bruke selskapet sitt som en privat sparebøsse og la selskapet stå for innkjøp av private goder. Det utløser egne skatteregler, men:

«I praksis skjer ofte ikke dette, fordi eier og selskapet ikke gir opplysninger til Skatteetaten».

Det skriver det regjeringsutnevnte Torvik-utvalget i sin rapport. Denne ble lagt frem i desember. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har siden lagt den i skuffen. Utvalget foreslo både en innstramming i fritaksmetoden og for reglene for privat konsum i selskap.

Også LO har villet stramme inn.

Kaski sier SV vil ta opp fritaksmetoden igjen i høst. Da skal SV og regjeringspartiene igjen til forhandlingsbordet for å forhandle om statsbudsjettet for neste år.

Regjeringen: Skattepolitikken ligger fast

I høst var regjeringen opptatt av at økt oljepengebruk ville kunne gi høye renter. Et halvt år senere snudde de da de la frem sitt forslag til revidert budsjett. Med budsjettenigheten har oljepengebruken økt ytterligere.

– Det er høy inflasjon og næringslivet går bra. Er ikke det et argument for å heller hente inndekning gjennom skattegrep?

– For oss har det vært viktig å ha en forutsigbar næringspolitikk. Vi kommer ikke til å gjøre store endringer i skatte- og avgiftsopplegget midt i året, svarer Eigil Knutsen.

Han har sittet rundt forhandlingsbordet for Arbeiderpartiet.

– Betyr det at det kan komme større endringer i høst?

– Vi ønsker ro i skattepolitikken nå. Vi har sagt at det ikke kommer nye store grep i høst. Vi har gjort noen helt nødvendige og midlertidige endringer for kraftbransjen og på arbeidsgiveravgift. De skal vi bort fra så fort som mulig, sier Knutsen.

Pollestad sier det var viktig for dem å bidra til stabilitet for bedriftene.

– Man skal ikke som bedrift gå rundt og være bekymret for hva forhandlingene om revidert budsjett skal ha å si for sin bedrift. Det er statsbudsjettet som er stedet for å gjøre endringer i skattene.

Øker barnetrygden

De tre partiene ble enige om en rekke satsinger i det reviderte budsjettet. Tre hovedpunkter i avtalen er: