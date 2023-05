Støre møter Zelenskyj: Slik skal Norge fordele pengene til Ukraina

HELSINGFORS (Aftenposten): I møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj klargjorde statsminister Jonas Gahr Støre hvordan 4,5 milliarder kroner fra Norge skal brukes.

I et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk statsminister Jonas Gahr Støre mulighet til å oppdatere presidenten på hvordan hjelpen fra Norge skal innrettes.

Under en gigantisk lysekrone i krystall står den ukrainske presidenten. Han er flankert av de nordiske lederne.

– Jeg takker Norge for hvor effektiv dere har vært for å lage en langvarig pakke for fred. Deres finansielle pakke viser andre i verden hvordan det er å sannferdig verdsette fred, sa Volodymyr Zelenskyj på pressekonferansen.

Først så det bare ut som et vanlig sikkerhetsrådsmøte blant de nordiske landene. Men onsdagens møte i det finske presidentpalasset ble mye mer celebert. Ukrainas president hadde tatt turen til landet i nord.

Jonas Gahr Støre (Ap) mener det er et viktig symbol at Zelenskyj møter et samlet Norden.

– Vi er alle land som støtter Ukraina på ulikt vis. Men samlet er det også en veldig politisk støtte fra fem solide demokratier som står ved Ukraina i den forsvarskampen de kjemper, sier Støre til Aftenposten.

Statsministeren fikk et eget møte med presidenten i Ukraina. Her fikk han overlevert en viktig beskjed, nemlig hva midlene i Nansen-programmet skal gå til.

– Jeg gjentok mitt budskap om at Norge vil fortsette å støtte Ukrainas forsvarskamp. President Zelenskyj takket Norge for støtten.

Det er allerede kjent at 2 milliarder kroner er satt av til drift av den Ukrainske staten. Dette skal gå til skoler og sykehus.

Bruker 2,8 milliarder kroner på humanitær hjelp

Programmet skal gi 75 milliarder kroner over fem år, fra 2023 til 2027. Norge vil i år bruke 2,8 milliarder kroner på humanitær hjelp til det ukrainske folk.

I tillegg skal 1,7 milliarder kroner gå til sivil støtte til den ukrainske staten. Dette skal gå til å reparere og drifte sivil infrastruktur. Noe av dette skal hjelpe for å sikre ukrainere strøm og vann.

– Ukrainerne viser her en imponerende evne til å improvisere, reparere, opprettholde. Men det koster, og nå får de friske penger fra oss til å kunne gjennomføre det.

Hele Stortinget står bak avtalen som skal sikre Ukraina 15 milliarder kroner hvert år. Rødt var siste parti til å støtte dette og signerte i april.

Ønsker jagerfly

Ett av budskapene til Zelenskyj i Helsingfors var løftet om å starte den ukrainske våroffensiven. Han mente også at en suksessfull offensiv kan føre til at de snart kan få mer militær hjelp, i form av jagerfly. Dette vil ha stor betydning for Ukraina.

– Dette er grunnen til at jeg er sikker på at vi snart vil få fly. Fordi snart vil vi gjennomføre en offensiv, og etter den er jeg sikker på at vi vil bli gitt fly, sa Zelenskyj.

Norge har jagerfly av typen F-16 som skal bli erstattet av nye. Det er de gamle flyene som kan være aktuelle å sende til Ukraina. Norge har tidligere snakket med Ukraina om disse flyene.

Før dette kan gjøres, må Norge ha tillatelse fra USA. Det har de ikke gitt.

– Jeg skulle ønske at det var omvendt. Da ville det vært enklere for oss, men det er som det er, og vi er takknemlige for alt, la Zelenskyj til.

Ukraina er ikke de eneste som er opptatt av luftvern om dagen.

Norge har nylig blitt enige om å inngå i en felles, nordisk luftstyrke med de andre landene. Dette ble gjort for å blant annet kunne opptre som en felles styrke som kan virke avskrekkende på aggressorer, blant annet Russland.

Fakta Dette er Nansen-programmet for Ukraina Norge gir 75 milliarder kroner – 7,5 milliarder euro – over fem år, fra 2023 til 2027.

I tillegg bevilger Norge også 5 milliarder kroner i 2023 til utviklingsland som er særlig rammet av krigens globale virkninger.

I 2023 går 7,5 milliarder kroner til sivil støtte og 7,5 milliarder kroner til militær støtte i Ukraina.

Støtten skal brukes til militær støtte, nødhjelp, bidrag til å opprettholde sivil infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, samt bidrag til gjenoppbygging av det ukrainske samfunnet når det er mulig. Midlene kan også brukes til sivil støtte for å avhjelpe krigens konsekvenser for Moldova.

Et bredt flertall på Stortinget har stilt seg bak pakken. Frp støtter forliket, men har fått godkjenning til å legge inn i avtalen at de ikke støtter bistandsdelen til land i sør. Rødt står utenfor forliket fordi de ikke vil gi militær støtte til Ukraina utover militært b-materiell, men støtter avtalens økonomiske rammer.

Hjelpeprogrammet er gitt navnet Nansen-programmet til minne om den norske polfareren Fridtjof Nansens nødhjelpsarbeid i Ukraina i 1921–1923. Vis mer

Det var lenge hemmelig at Zelenskyj skulle være med på det nordiske møtet i Helsingfors. Dette var på grunn av sikkerhetshensyn.

Nordisk erklæring for å fortsette støtten

I et nylig intervju med Aftenposten ville Zenelskyj takke Norge for at landet ikke har sviktet Ukraina. I Finland sto et samlet nordisk lederkollegium sammen for å si at støtten til landet fortsetter.

– De nordiske landene har fra første stund støttet Ukrainas kamp for selvstendighet og frihet. Så langt har de nordiske landene samlet bidratt med 4,4 milliarder euro i militær støtte. Det inkluderer både stridsvogner, pansrede kjøretøy, luftvernskyts, artilleri og opptrening av ukrainske soldater, sier Støre.

I erklæringen lover de nordiske landene fortsatt militær, humanitær og sivil støtte til Ukraina.