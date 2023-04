Brenna og Vestre overlevde massakren. Nå inntar de toppen av et parti i krise.

Utøya-generasjonen trer inn i toppen av Arbeiderpartiet. – Det er demokratiet som slår tilbake, sier Jan Christian Vestre.

Jan Christian Vestre og Tonje Brenna er innstilt av valgkomiteen som Aps nye nestledere.

21.04.2023 16:38

Duren fra anleggsmaskinene lå der som en svak bakgrunnsmusikk. Regjeringskvartalet holder fortsatt på med å reise seg etter terroristens bombe i 2011.

På taket av Youngstorget sto Tonje Brenna og Jan Christian Vestre og strålte i solen. Anders Behring Breivik prøvde å ta livet av dem også den julidagen for 13 år siden.

Brenna og Vestre var på Utøya da 69 mennesker, de fleste av dem unge AUF-ere, ble skutt og drept. Terroristen ville stoppe rekrutteringen til det norske sosialdemokratiet. Han mislyktes.

To av dem kulene aldri traff, er nå innstilt som nestledere i Arbeiderpartiet. De er allerede statsråder.

– Det er demokratiet som slår tilbake, sa Vestre.

– Det er ingen terrorist eller andre som kan få ødelegge det vi har bygd opp sammen, la han til og tenkte på demokratiet og folkestyret.

Et rørende øyeblikk på Slottsplassen

Det har vært mye dramatikk i Aps valgkomité denne uken. Komiteens leder, Peggy Hessen Følsvik, fortalte fredag at de enstemmig hadde landet på to nye nestledere.

Brenna (35) og Vestre (36) skal bidra til fornyelse helt i toppen av et parti i krise.

Partileder Jonas Gahr Støre ga dem tillit allerede i 2021. Da valgte han dem til statsråder for utdanning og næring.

Allerede da gjorde han et poeng av at Utøya-generasjonen nå hadde tatt sentrale roller i partiet.

Fredag fortalte duoen om øyeblikket da de sammen med Støres nye regjering gikk ut på Slottsplassen.

Da hadde de to sett på hverandre, og de kjente det umiddelbart begge to.

– Jeg må innrømme at jeg ble veldig rørt av at Jan Kristian ble statsråd, forteller Brenna til Aftenposten.

Tankene for gjennom hodet hennes: «Der står vennen min som overlevde Utøya, og nå skal han bli næringsminister».

– Jeg tror han tenkte det samme om meg. Så det var veldig, veldig fint, sier Brenna.

Nå skal de være sidestilte nestledere i partiet.

Hun er sikker på at det å ha overlevd et politisk motivert terrorangrep gir en ekstra dimensjon til politikken.

Det å velge og delta, selv om noen har forsøkt å drepe deg fordi du har valgt å heve stemmen, er en erklæring.

Brenna tror også at det gir noen nye perspektiver på de løsningene partiet skal jobbe frem.

– De skal bidra til at folk føler at de har makt over eget liv, at de ikke opplever avmakt og i ytterste konsekvens tyr til vold, sier Brenna.

– Kunne vært noen andre som sto her

For Vestre er det sterkt at han skal inn i Ap-ledelsen med nettopp Brenna.

– Det kunne vært noen andre enn oss som sto her i dag, for vi mistet altfor mange den dagen. Det var venner av oss, mange talenter og flinke folk fra hele landet. Nå er det vi som på mange måter representerer den generasjonen her, sier han.

Han mener det er sterkt bevis på hvor sterkt demokratiet er at mange fra Utøya-generasjonen fortsatt engasjerer seg.

Brenna sier at hun ofte tenker på de som ble drept.

– Føler du at representerer de som ble drept og de som overlevde når du nå skal inn i Ap-ledelsen?

– Alle som ble berørt av Utøya er jo selvstendige mennesker, og vi er like forskjellige som alle andre. Men når jeg ser på Jan Kristian så føler jeg det er en ekstra dimensjon. Og det kan jo være at noen andre kan se på både meg og han og tenke det samme.

Brenna og Vestre har en stor oppgave foran seg.

Et parti i krise

Det er ingen enkel oppgave den nye duoen har foran seg. De får nå en større del av ansvaret for at Ap skal heve seg fra et historisk lavt nivå.

Ap har nå syv måneder på rad med en oppslutning på under 20 prosent på et snitt av meningsmålingene.

Hva skal til for å vinne velgernes tillit tilbake?

– Vi må være veldig mye tydeligere på å vise frem at vi er opptatt av at folk skal føle trygghet i urolige tider, sier Brenna.

Hun peker på krig, dyrtid og at veldig mange i landet nå er bekymret for egen økonomi.

– Det kan være fordi de har så dårlig råd at de må til en matsentral for å få mat, eller fordi de har mye i boliglån og renten stiger mye, sier Brenna.

Hun legger til at folk skal være trygge på at de har en jobb å gå til og at de har det trygt på jobben.

Vestre mener hovedjobben er å få frem partiets gode politikk.

– Og så må vi formulere politiske løsninger og svar som folk er enige i, tror på og som gir håp og tro for fremtiden, legger han til.

I en krevende tid er det nå Aps ansvar å gi svar på folks dag til dag-utfordringer.

– Samtidig må vi heve blikket og se på hvilket Norge det er vi skal bygge og hva vi som nasjon skal få til sammen fremover.