Nå tjener stortingsrepresentanter 1,1 millioner. Vedtok økning på 42.800 kroner med skrinn sal og knapp debatt.

Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Senterpartiet forsvarer millionlønnen. Arbeiderpartiet sier at de bare følger flertallet.

169 stortingsrepresentanter får høyere lønn, men kun 10 av disse tok seg tid til å overvære debatten rundt egen lønn. Det var på forhånd avklart et flertall for å gi seg selv 42.8000 kroner.

20.06.2023 13:53 Oppdatert 20.06.2023 14:05

Torsdag vedtok flertallet på Stortinget sin egen lønnsøkning.

Nå får representantene nøyaktig 1107190 kroner i godtgjørelse for å ta avgjørelser på vegne av deg og meg.

Politikerne har lagt til grunn lønnsveksten for frontfagene frontfageneFrontfag er tariffområder som arbeidslivets parter er enige om skal forhandles først i et tariffoppgjør. Resultatet i frontfagsforhandlingene har derfor stor betydning for nivået på lønnstillegg for det øvrige arbeidslivet. Kilde: SNL, som er på 5,2 prosent.

Men siden politikerne tjener mer enn folk flest (se grafikk), får de også mer i kroner og høre. Økningen utgjør 42.800 kroner mer i året.

Statsministerens lønn er satt opp til 1,95 millioner kroner og lønnen til en statsråd ligger nå på 1,58 millioner kroner.

Det betyr at stortingspresentantene er i gruppen med de 10 prosent høyest lønnede i Norge, ifølge SSB. Sosialistisk venstreparti (SV) og Rødt (R) forslo å senke lønnen. Det ble stemt ned.

Taust fra støttespillere da økningen ble vedtatt

Innstillingen ble presentert av Høyres Svein Harberg, som er første visepresident.

Ingen grep ordet for å forsvare lønnsøkningen. Og færre enn ti representanter møtte opp i salen, ifølge Dagbladet.

Det fikk Rødts Mímir Kristjánsson til å reagere.

– Vi er altså privilegerte nok til å sitte og vedta vår egen godtgjørelse, vårt eget lønnsnivå. Det er det ingen andre mennesker – knapt – i Norge som er. Da er et minste minimum av respekt overfor velgerne at de som forsvarer dette nivået, de som forsvarer at godtgjørelsene skal være så høye, begrunner det. De kan ha gode eller dårlige begrunnelser for det, men de begrunnelsene må vi få høre, de begrunnelsene må befolkningen få høre, sa han.

Men ingen sa noe. Utvalget som la frem forslaget hadde allerede flertall.

Aftenposten har derfor bedt de to regjeringspartiene som forholdt seg tause om å begrunne økningen.

Arbeiderpartiet: – Følger flertallet

Kari Henriksen, fjerde visepresident for Arbeiderpartiet, sier at partiet har gått inn for å fryse lønnen i to år. De fremmet også et forslag om å be utvalget som foreslår lønn, om å også vurdere et alternativ til prosentvis økning, nemlig at økningen omregnes til gjennomsnittlig kronetillegg.

Det vil at en regner ut gjennomsnittlig tillegg til den vanlige nordmann, i kroner, og ikke i prosent. Og at det deretter er kronebeløpet som legges til. Slik vil ikke de med høyest lønn løpe fra, mener de.

– Likevel stemte dere ja utvalgets forslag til lønnsøkning?

– Ja, fordi vi mener det ikke er rimelig at vi skal ha unntaksordninger for stortingsrepresentanter. Nå har vi gått to år uten lønnsøkning, derfor er det rimelig å gå for et tillegg nå, sier Henriksen.

Kari Henriksen (Ap), fjerde visepresident, mener at tillegget for stortingsrepresentanter bør regnes ut annerledes. Likevel stemte partiet for lønnsøkning.

Aftenpostens gjennomgang av oversikten over stortingets godtgjørelser viser at dette ikke stemmer. Lønnsnivået ble justert opp ekstra mye i 2022 etter to år med stillstand under koronapandemien.

– Du tror ikke det kan gjøre noe med avstanden til vanlige folk?

– Jo, det er derfor vi la inn denne merknaden om gjennomsnittlig kronetillegg, samt frysing av lønn i to år, som også ble vedtatt. Vi har sagt at vi vil ha ordninger for å redusere forskjeller.

– Men dere fortjener 1,1 millioner i lønn?

– Vi har gått for flertallets innstilling, som vi er en del av.

– Så ja?

– Som sagt er det urimelig at ikke stortingspolitikere skal ha lønnsøkning over så mange år. Derfor vi gikk vi sammen med flertallet i denne saken.

Senterpartiet: – Vil ikke lage sirkus om lønn

Nils T. Bjørke, stortingsrepresentant for Senterpartiet, sier at ingen i partiet tok ordet på torsdag fordi saken allerede var støttet av et bredt flertall.

– Lønnsnivået kan selvfølgelig diskuteres, men det har vi gjort i hvert år nå. Derfor ble vi ikke med i debatten i år, vi ville ikke lage noe sirkus om det igjen.

– Men renten og inflasjonen stiger, og mange sliter med å få endene til å møtes. Er det ikke spesielt i år man burde tatt den debatten?

– Jo, det er jo en av diskusjonene, men da må også gå bredere ut, og ikke bare politikere. Ta deg gjerne runde blant alle mellomledere rundt omkring. Mange stortingsrepresentanter går ned i lønn, andre går opp.

– Men så er det jo også skattebetalerne som betaler for lønnen deres?

– Ja, så det skal ikke være en kjempelønn, men en fornuftig lønn.

– Hvordan forsvarer du lønnen?

– Rett og slett fordi vi har Norges høyeste verv. Det er viktig at en representant kan konsentrere seg om vervet, fordi det er en stor belastning.

Nils T. Bjørke, stortingsrepresentant for Senterpartiet, syntes stortingslønnen er en fornuftig. Bildet er tatt under Senterpartiets landsmøte i Trondheim i vår.

SV og Rødt: – Et demokratisk problem

Høyres Svein Harberg hadde under presentasjonena av forslaget argumentert for at frontfaget var det riktigste målet for å se på godtgjørelsen til stortingsrepresentanter. Det altså si en økning på 5,2 prosent.

Sosialistisk venstre (SV) og Rødt (R) tok til orde for å ikke øke lønnen i år. De, sammen med Miljøpartiet De Grønne, hadde varslet om at de kom til å stemme imot godtgjørelsesutvalgets innstilling.

– Synes vi det er greit, det lønnsnivået vi nå skal bevilge oss selv? Det kan fort bli et demokratisk problem, om avstanden mellom livene til de menneskene som sitter i denne salen, og de menneskene som sitter der ute, blir for stor, sa representant for SV Andreas Sjalg Unneland.

– Vi er nødt til å stå for våre egne avgjørelser, ikke gjemme oss bak et utvalg som stadig vekk går inn for høye lønninger, sa Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt.

I juni vedtok Stortinget også endringer i etterlønnsordningene til politikerne. Men de gjelder først etter neste stortingsvalg, noe som innebærer at de sittende politikerne beholder dagens ordning.