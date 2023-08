Så mange ordførere vil partiene kapre for å bli fornøyd

Høyre og KrF vil doble antall ordførere. De overbys av Venstre og MDG, som vil tredoble. Men Rødt lanserer de aller høyeste ordførerambisjonene i norsk politikk.

Regjeringskameratene Sp og Ap er forsiktige med å lansere noe store ambisjoner for antall ordførere etter valget. Vis mer

Publisert: 13.08.2023

Partiene freser inn i lokalvalgkampen og kjemper med nebb og klør om hvem som får styre landets kommuner.

Auksjonen for ordførerkjeder er i gang, og partiene overbyr hverandre i et bankende kjør. Alle partier satser på å kapre flere.

Kanskje med unntak av Senterpartiet, da.

– Vi setter aldri et tall på antall ordførere vi har ambisjoner om, sier generalsekretær Knut Magnus Olsen til Aftenposten.

Rundt 7000 lokale Sp-kandidater skal kjempe om kommunemakt rundt om i landet. – Det er mange dyktige folk som gjør en stor jobb i disse dager, sier generalsekretær Knut M. Olsen. Vis mer

I dag ledes 135 av kommunene av en Senterparti-ordfører.

– Håper dere på flere enn i dag?

– Det blir rene spekulasjoner. Vi har like mange gode kandidater som ved forrige valg.

Solberg skal doble, Støre vil bevare

Rene spekulasjoner, ville drømmer, tallfestede håp: Ambisjonene flyr høyt ellers i det politiske Norge. Nest høyest flyr Erna Solberg. Hun vil doble Høyres ordførerstokk, fra 35 til 70.

– Hvor realistisk er det?

– Det er relativt realistisk med dagens meningsmålinger, sier Solberg til Aftenposten.

Nå tar Høyre opp ordførerkampen mot Arbeiderpartiet. Inntil videre går det sånn passe, og sistnevnte leder med 153–35.

– Vi kommer til å by på kamp om ledelsen mange steder, sier Solberg.

Jonas Gahr Støre er landets desidert største ordfører-sjef, med hele 153 Arbeiderparti-ordførere rundt om i landet. Vis mer

Men hva med Arbeiderpartiet? Hvor mange ordførere tror de på etter valget? Partisekretær Kjersti Stenseng svarer: De har ingen konkrete tall.

– Vi jobber hardt for flest mulig gjenvalg av de 153 ordførerne vi har i dag. Samtidig ønsker vi å klare å vinne noen nye kommuner samt de store byene.

Partileder Kirsti Bergstø i i SV har heller ikke tallfestet sine drømmer.

– Men hvis de lokale målingene slår til, ligger SV an til å gjøre sitt beste lokalvalg på 20 år, sier hun til Aftenposten.

MDG vil tredoble Ørjan Jensen

Små partier. Store ambisjoner. MDG håper på å tredoble antall ordførere, fra dagens ene til morgendagens tre.

– Jeg drømmer om en tredobling av antall ordførere, sier partileder Arild Hermstad.

Arild Hermstad (t.h) vil at Vardø-ordfører Ørjan Jensen skal få to flere MDG-kolleger i partiets ordførerlosje. Vis mer

Det er dog ikke antall lekre ordførerkjeder som motiverer ham.

– Det viktigste er faktiske gjennomslag for politikk folk ønsker seg, sier Hermstad.

Men tilbake til drømmen om ordførerkjedet. Fire-fem steg til venstre for Hermstad finner vi de største ordførerambisjonene i norsk politikk.

Da Aftenposten ringer Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, lanserer hun det som kun kan omtales som en sjokkambisjon.

– Vi har 171 ordførerkandidater, så om vi skal holde Høyre unna makten, må ambisjonen være 171 ordførere, sier Martinussen.

Det blir dog ingen dobling på Rødt. Tallet på Rødt-ordførere er i dag null, og etter det Aftenposten erfarer er dette et tall som er krevende å doble.

– Du må bli ordfører, sa nok ikke Marie Sneve Martinussen da dette bildet bli tatt. Men skal Rødt-lederen få på plass 171 ordførere, må mange bidra. Vis mer

– Men oi, da er dere det partiet som drømmer om flest ordførere?

– Det er jo bra! Vi er et tydelig parti, og skal vi få til en profittfri velferd og rettferdig miljøpolitikk, da er det en Rødt-ordfører som er det aller beste.

Fra de hårreisende til de mer nedkjemmede ambisjonene, er det særlig fire kommuner Rødt har et særlig håp om å vinne ordførermakten i: Alstahaug, Bodø, Kragerø og Gjøvik.

Grønn vind lukter makt

Auksjonen er på ingen måte over, og Venstres Guri Melby kruser inn med blågrønne seil i masten.

– Venstre er i medvind, og vi ser det blåser en grønn vind over landet med flere stabile og gode målinger på rad, sier partileder Melby.

Og ut av den grønne vinden skal det løpe ut syv splitter nye Venstre-ordførere, som vil dytte totalen opp til ti.

Venstre har lenge ligget mellom 4 og 5 prosent i snitt på målingene. Denne uken fikk de dog 6 prosent på Infacts augustmåling for Nettavisen. Vis mer

– Tidligere denne uken så vi 6-tallet, og det gir selvsagt masse motivasjon og entusiasme inn i valgkampen. Derfor mener jeg ti ordførere kan være realistisk for oss.

Dobledilla

I Melbys borgerlige vennekrets er det KrF som har den nest største ordførerstokken. Den teller 11 mann 11 mannIkke «mann» som i mennesker. Mann som i menn. KrFs elleve ordførere er menn..

– For KrF er det viktig å beholde de 11 ordførerne vi har i dag, og så jobber vi knallhardt døgnet rundt for at det skal være minst 11 til etter valget, sier partileder Olaug Bollestad.

Partileder Olaug Bollestad (KrF) med Jonas Andersen Sayed (t.h.), som ble Norges yngste ordfører da han tok makten for KrF i Sokndal i 2019. Vis mer

Partilederen i Frp, Sylvi Listhaug, har tre ordførere og ønsker seg helt klart flere, men er egentlig ikke kjempeopptatt av hvor mange partiet får.

– Det aller viktigste er å få gjennomslag for vår politikk, så for oss er gode politiske avtaler for å gjennomføre vår politikk viktigere enn mange ordførere uten politisk gjennomslag.