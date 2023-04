Ikea kan bli tatt ut i streik: – Vi vil holde åpent så lenge vi kan

– Vi jobber for at det skal være fint og trygt å være her under streik. Både for kunder og medarbeiderne våre. Det er ledestjernen vår, sier Hilde Christensen, HR-sjef Ikea Norge.

Hilde Christensen, HR-sjef Ikea Norge, vil prøve å holde butikkene åpne så lenge som mulig hvis det blir streik.

12.04.2023 18:20

Fredag starter meglingen mellom LO, YS og NHO hos riksmegleren. Hovedkravet er økt kjøpekraft etter flere år med reallønnsnedgang.

Blir ikke partene enig innen fristen midnatt lørdag, går nær 25.000 ansatte ut i streik søndag morgen.

Ikea er en av de nær 700 bedriftene LO har varslet skal rammes i en eventuell streik.

– Vi vil holde åpent så lenge vi kan. Men vi vet ennå ikke hvordan dette blir, sier Hilde Christensen.

Ikea har aldri tidligere vært i streik. LO tar ut rundt 650 Ikea-ansatte som er medlemmer i Handel og Kontor hvis meglingen ikke fører til enighet.

Streiken vil ramme Ikeas varehus på Slependen i Asker og Furuset i Oslo, kundesenteret og planning-studioet i Oslo sentrum. Bedriften har 1500 ansatte på de fire virksomhetene.

– Vi har akkurat fått listene med navnene på uttaket. Vi forbereder oss og ser på hva vi vil klare å opprettholde av vanlig drift, og hva vi eventuelt må stenge ned på, sier hun.

Les også LO og YS klare for streik fra søndag. Dette er de nær 700 bedriftene som kan bli rammet.

Lang telefonkø

Streik vil medføre lang kø til kundesenteret. Og temmelig sikkert vil varehusene måtte redusere åpningstidene.

– Det har vi ikke tatt noen beslutning på ennå. Det viktigste er at vi skaper så gode kundeopplevelser som mulig, og at det er trygt og fint å være her for dem som er på jobb.

– Synes Ikea at NHO skal innfri kravet og unngå streik?

– Vi har full tillit til at NHO og LO kommer frem til en god løsning. Vi håper det løser seg i megling.

– Og aksepterer Ikea å bli tatt ut i streik om partene ikke blir enige?

– Vi er lojale til trepartsamarbeidet, streikeretten og det som følger.

– Mener Ikea at det er rom for økt kjøpekraft i år?

– Igjen: Vi støtter oss på NHO. Og er lojale til det de kommer frem til. Vi er opptatt av organisasjonsfrihet, støtter modellen, så klart vi er lojale til NHO og partene i samarbeidet.

– Handel og Kontors medlemmer er klare for streik. Det sier tillitsvalgte Merete Kraus (fra venstre), Adrian Torres og Kateryna Bilokin.

Feiring kan gå i vasken

I Handel og Kontors lokaler på Youngstorget forbereder konserntillitsvalgt Kateryna Bilokin, tillitsvalgt på Ikea Slependen Adrian Torres og Merete Kraus informasjon til medlemmene.

Blant annet kan den planlagte feiringen av Ikeas 60-årsjubileum i Norge neste uke gå i vasken. Men akkurat nå er størrelsen på lønningsposen viktigst. Fastlønn for de best betalte medlemmene ligger på rundt 450.000 kroner i året.

– Hvordan er stemningen blant medlemmene for streik?

– Stemningen er høy. Vi vet at prisstigningen er over 6 prosent. Til og med Ikea har økt prisene for sine varer mange ganger. Vi har ikke gått opp i lønn, men vi har samme strømregninger, samme kostnader for å kjøpe melk og brød, sier Kateryna Bilkoin.

– Vil dere streike for LOs hovedkrav om økt kjøpekraft?

– Ja, absolutt. Det er vi som betaler regningen hvis vi skal spise mer enn pizza Grandiosa, ler hun.

– Hva er det minste dere kan godta?

– Kravene til LO, lyder det samstemte budskapet fra fagforeningslokalet.

Vil be kundene snu

Mange ansatte i varehusene jobber også deltid. De tillitsvalgte frykter at de kan bli presset til å jobbe mer hvis det blir streik. Det kan i tilfelle utløse påstander om streikebryteri.

Men Ikea lover at de vil «forholde oss til reglene under streik».

– Vi kommer ikke til å erstatte streikende medarbeidere. Så må vi se på hvordan vi kan holde åpent og bruke ressursene på en fornuftig måte, sier Christensen.

– Tillitsvalgte sier de vil stå vakt utenfor inngangen og be kundene utsette handel til streiken er over?

– For oss er det viktig at kundene skal ha gode opplevelse om det er streik eller ikke. Og at medarbeiderne kollegene som er på jobb har det greit når de er her, sier hun.

– Hvor lenge kan Ikea tåle en streik?

– Det har jeg ikke noe svar på. En streik vil ramme oss hardt hvis en så stor andel av medarbeiderne går ut i streik. Det innebærer redusert drift, sier Christensen.