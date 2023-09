Støre varsler full gjennomgang av valgnederlaget

Krisemøte i Aps sentralstyre er ferdig. Nå blir det en full gjennomgang av valgnederlaget, både «organisatorisk og politisk».

Jonas Gahr Støre forteller at Ap skal ta en full gjennomgang av valgnederlaget. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 12:14 Oppdatert: 12.09.2023 17:24

Ledelsen i Arbeiderpartiet har sittet i møter siden kl. 12. Nå er de første oppvaskmøtene ferdig.

Først var det møte i samarbeidskomiteen. Her deltok blant annet alle tre fagforeningstoppene. Deretter var det duket for krisemøte for sentralstyre. Det varte i tre timer.

LO-leder Peggy Følsvik forlot møtet uten å ville uttale seg til pressen. Hun forlot møtet sammen med Fagforbundet-topp Mette Nord.

Til slutt kom Jonas Gahr Støre ut og møtte pressen. Han sa at det hadde vært et godt sentralstyremøte etter et dårlig valg.

– Dette er altfor dårlig. Det er noen lyspunkter. Men totalresultatet er for dårlig, sa han.

Deretter gjorde han det klart at partiet nå skal begynne arbeidet med en bred gjennomgang av valget.

– Vi starter når en bred gjennomgang av valget, hva vi kan hente av læring i det politiske arbeidet.

– Vi er enig om at vi skal snu dette. Ap skal bli største parti igjen. Vi ser mot 2025.

Han sa at hele partiet skal være med på gjennomgangen. I tillegg skal de ha en velgerundersøkelse, for å finne ut hvorfor noen valgte bort partiet.

Arbeidet med gjennomgangen skal presenteres på en strategikonferanse på slutten av året.

LO-leder Peggy Følsvik var ordknapp da hun ankom møtet for samarbeidskomiteen mellom LO og Ap dagen derpå – lastet med rundstykker. Vis mer

Avviser ikke Høyre-dreining

Jonas Gahr Støre sier landsstyremøtet om to uker blir et viktig møtepunkt.

– Nå skal vi evaluere og oppsummere. Det er en veldig klar slutning i dag er at det klare målet om å komme tilbake som det største partiet, sa Støre til Aftenposten.

– Høyresiden går frem. Kan vi nå forvente en høyrevridning av regjeringens politikk?

– Vi må jo politisk søke de svarene vi mener løser de utfordringene folk møter i sin hverdag. Og det viktigste for oss har vært trygg økonomisk styring i en dyrtid.

– Men velgerne har sagt at de ikke liker løsningene dere tilbyr. Har kampen mot innleie, privatisering av velferden og andre saker blitt for radikale?

– Jeg vil ikke oppsummere det. Jeg har ikke sett i denne valgkampen at det er et rop om en høyredreining. Jeg opplever at Høyre har snakket i løse former om løsninger, har lagt seg tett opp til sosialdemokratiske løsninger.

– En stor skuffelse

Trøndelags representant, Ingvild Kjerkol, sier de har en stor jobb foran seg.

– Vi må på jobb i dag og. Jeg skulle gjerne sett at det var en bedre dag å gjøre nødvendig arbeid på, men slik er det.

På spørsmål om hvordan det opplevdes at Arbeiderpartiet ikke var Norge største parti svarte hun følgende:

– Det er vanskelig å si noe i dag som ikke høres ut som Komiske Ali, jeg tror alle skjønner at det er en stor skuffelse.

«Komiske Ali» var en populær parodi på Iraks tidligere informasjonsminister Mohammed Said al-Sahhaf. Under USAs invasjon i 2003 holdt han daglige pressekonferanser der han bagatelliserte krigens utvikling.

To Ap-ordførere har allerede bedt om en havarikommisjon, ifølge NRK.

Aftenposten har snakket med flere kilder i Ap som sier at hvordan valgnederlaget nå skal evalueres blir er sentralt tema i tiden fremover.

– Vi må gå på jobb i dag og se etter lyspunkt, sa Ingvild Kjerkol på vei inn på sentralstyremøte. Det er ikke så mange av dem for Ap i dag. Vis mer

Stortingspresidenten: – Historisk dag

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier at det er et elendig valgresultat.

– Det er mye som har gått galt. Det handler om at folk er skuffet over oss, sier han.

Han sier det er en tydelig beskjed fra velgerne om at de ikke er fornøyd.

– I dag er en alvorlig og historisk dag. Det resultatet gjør at vi virkelig må gå inn i oss selv og snakke om hvordan vi skal få partiet til å løfte seg.

Dårligste valg på nær 100 år

– Vi må være bedre enn dette, og vi må vinne valg fremover. Dette valget har vært en motbakke fra start til slutt, sa LO-lederen tidligere i dag.

Det er første gangen på 99 år at Arbeiderpartiet ikke er største parti.

– Nå skal både vi og Arbeiderpartiet sørge for en skikkelig valgevaluering av alle ledd, la hun til.

Støre har tidligere uttalt til Aftenposten at han ønsker å bli sittende som leder, uansett valgresultat.

– Kursen må endres

Støre sa natt til tirsdag at andre må vurdere om han er skyld i at partiet på hans vakt ikke lenger er Norges største parti.

Tidligere nestleder Trond Giske var valgnatten tydelig på at valget måtte få konsekvenser. Han leder nå partiets største lokallag, Nidaros Sosialdemokratiske Forum.

– Det må være et veldig klart signal om at kursen må endres, og at vi må vinne ny tillit hos befolkningen, sa Giske til DN.

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen har gått enda lenger: Hun mener at Støre må trekke seg.