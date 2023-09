Stortingspresidenten: Støre vil varsle full evaluering av valgnederlaget

Krisemøte i Aps sentralstyre er ferdig. Nå blir det en full gjennomgang av valgnederlaget, både «organisatorisk og politisk».

LO-leder Peggy Følsvik var ordknapp da hun ankom møtet for samarbeidskomiteen mellom LO og Ap dagen derpå – lastet med rundstykker. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 12:14 Oppdatert: 12.09.2023 16:06

Ledelsen i Arbeiderpartiet har sittet i møter siden kl. 12. Først var det møte i samarbeidskomiteen. Her deltok blant annet alle tre fagforeningstoppene.

Deretter var det duket for krisemøte for sentralstyre. Det varte i tre timer.

LO-leder Peggy Følsvik forlot møtet uten å ville uttale seg til pressen. Hun forlot møtet sammen med Fagforbundet-topp Mette Nord.

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier de kommer til å ta en grundig gjennomgang, både «organisatorisk og politisk».

– Selvfølgelig skal hele partiorganisasjonen ha eierskap til det.

Han vil ikke avsløre for mye om det som kommer, ettersom partiledelsen skal legge frem dette på en pressekonferanse senere i dag.

– En stor skuffelse

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ankom Folkets Hus tirsdag formiddag med et brett med rundstykker. Snitter skulle akkompagnere dystre valgtall. For første gang på 99 år er ikke Aps landets største parti.

En time senere var det duket for sentralstyremøte i partiet. Trøndelags representant, Ingvild Kjerkol, sier de har en stor jobb foran seg.

– Vi må på jobb i dag og. Jeg skulle gjerne sett at det var en bedre dag å gjøre nødvendig arbeid på, men slik er det.

På spørsmål om hvordan det opplevdes at Arbeiderpartiet ikke var Norge største parti svarte hun følgende:

– Det er vanskelig å si noe i dag som ikke høres ut som Komiske Ali, jeg tror alle skjønner at det er en stor skuffelse.

«Komiske Ali» var en populær parodi på Iraks tidligere informasjonsminister Mohammed Said al-Sahhaf. Under USAs invasjon i 2003 holdt han daglige pressekonferanser der han bagatelliserte krigens utvikling.

To Ap-ordførere har allerede bedt om en havarikommisjon, ifølge NRK.

Aftenposten har snakket med flere kilder i Ap som sier at hvordan valgnederlaget nå skal evalueres blir er sentralt tema i tiden fremover.

– Vi må gå på jobb i dag og se etter lyspunkt, sa Ingvild Kjerkol på vei inn på sentralstyremøte. Det er ikke så mange av de for Ap i dag. Vis mer

Stortingspresidenten: – Historisk dag

Før sentralstyremøtet gikk en etter en av medlemmene inn i det sagnomsuste bygget på Youngstorget.

Stortingspresident Masud Gharahkhani sier at det er et elendig valgresultat.

– Det er mye som har gått galt. Det handler om at folk er skuffet over oss, sier han.

Han sier det er en tydelig beskjed fra velgerne om at de ikke er fornøyd.

– I dag er en alvorlig og historisk dag. Det resultatet gjør at vi virkelig må gå inn i oss selv og snakke om hvordan vi skal få partiet til å løfte seg.

Dårligste valg på nær 100 år

– Vi må være bedre enn dette, og vi må vinne valg fremover. Dette valget har vært en motbakke fra start til slutt, sier LO-lederen.

– Nå skal både vi og Arbeiderpartiet sørge for en skikkelig valgevaluering av alle ledd, la hun til.

Klokken 13 går Ap-toppene videre til sentralstyremøte, som er ventet å vare i mange timer. Partiet melder at Støre ikke vil være tilgjengelig for pressen før 16.45.

Støre har tidligere uttalt til Aftenposten at han ønsker å bli sittende som leder, uansett valgresultat.

– Kursen må endres

Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere varslet at han vil trekke seg fra politikken dersom de rødgrønne mister makten i Oslo. Men tirsdag morgen var han mer vag i uttalelsene sine.

Støre sa natt til tirsdag at andre må vurdere om han er skyld i at partiet på hans vakt ikke lenger er Norges største parti.

Tidligere nestleder Trond Giske var valgnatten tydelig på at valget måtte få konsekvenser. Han leder nå partiets største lokallag, Nidaros Sosialdemokratiske Forum.

– Det må være et veldig klart signal om at kursen må endres, og at vi må vinne ny tillit hos befolkningen, sa Giske til DN.

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen har gått enda lenger: Hun mener at Støre må trekke seg.