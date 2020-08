Venstre under sperregrensen sammenhengende i et helt år

Ikke siden juli i fjor har Venstre hatt en oppslutning over 4 prosent.

Både kunnskapsminister Guri Melby og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn kan begge bli del av Venstres ledertrio. Venstres valgkomité legger snart frem sin innstilling til hvem den mener bør etterfølge Trine Skei Grande som leder. Den nye partiledelsen får en tung jobb. Venstre har nå vært under sperregrensen 12 måneder på rad. Cornelius Poppe, NTB scanpix

Mens valgkomiteen i Venstre er i sluttfasen med å peke på den de mener bør etterfølge Trine Skei Grande som partileder, får partiet en ny elendig partimåling i fanget.

I Norstats måling for Aftenposten og NRK får Venstre igjen en notering nede på 2-tallet med en oppslutning på 2,8 prosent.

Samtidig viser et gjennomsnitt av alle partimålingene i Norge siste 12 måneder at Venstre ikke i en eneste måned har vært over sperregrensen som sikrer partiet utjevningsmandater.

Det viser en oversikt laget av pollofpolls.no.

Fakta Hva er sperregrensen? Sperregrense er en minimumsgrense for hvor høy oppslutning et parti må ha for å få tildelt utjevningsmandater i Stortinget. Det er 19 utjevningsmandater, ett for hver valgkrets (fylke). De resterende 150 mandatene i Stortinget (19 + 150 = 169) er distriktsmandater og fordeles etter hvor mange stemmer partiene får i fylkene. Utjevningsmandatene fordeles etter antall stemmer partiene får i hele landet. Utjevningsmandatene fordeles på partiene etter at distriktsmandatene er fordelt, og skal sikre større samsvar mellom partienes mandatfordeling i Stortinget og deres totale antall stemmer i valget. Ordningen med utjevningsmandater og sperregrense har eksistert fra og med stortingsvalget i 1989. Det var da åtte utjevningsmandater. Den nåværende ordningen med ett utjevningsmandat i hvert av de 19 fylkene har vært gjeldende siden stortingsvalget i 2005. Kilde: SNL Vis mer

Meyer: – Vi har en jobb å gjøre

Venstres generalsekretær Marit H. Meyer kommenterer målingen med å erkjenne at partiet «har en jobb å gjøre».

Hun mener imidlertid at Venstre har et godt utgangspunkt for å utføre en slik jobb.

– Venstre har et svært godt utgangspunkt med fire synlige statsråder som gjør en god jobb med å lose Norge gjennom koronakrisen. Nå er det fullt fokus på å sikre norske arbeidsplasser og at det grønne skiftet ikke skal stanse opp, sier hun.

Generalsekretær i Venstre, Marit H. Meyer.

Hun peker også på at klimagassutslippene går ned mens partiets statsråder har ledet Klima- og miljødepartementet. Ola Elvestuen var klima- og miljøminister fra 2018 til han ble avløst av sin daværende statssekretær Sveinung Rotevatn i januar i år.

– Norske klimagassutslipp går ned for fjerde år på rad som følge av vår politikk. Norge ligger an til å nå våre klimamål for første gang i historien og det uten «drahjelp» fra koronaviruset, påpeker hun.

Tilgang på utjevningsmandater viktig

Det er nettopp tilgang på utjevningsmandater som i inneværende periode har sikret Venstre en stortingsgruppe på åtte representanter, hvorav fire er utjevningsmandater. I forrige stortingsvalg fikk Venstre en oppslutning på 4,4 prosent.

Hvis Norstat-målingen for august hadde vært stortingsvalg, ville Venstre fått kun to distriktsmandater, ett fra Oslo og ett fra Hordaland.

Venstres lave oppslutning over tid vil trolig få betydning for i hvilket fylke Venstres nye partileder skal forsøke å komme inn på Stortinget fra. Det er en alminnelig erkjennelse i Venstre at det er en fordel at partiets leder sitter på Stortinget.

Foreløpig er det kun klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn som har formelt lansert sitt kandidatur til å bli ny partileder. Han er i dag innvalgt på Stortinget fra Sogn og Fjordane på et utjevningsmandat.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er den eneste som så langt har gjort det klart at han ønsker å bli ny Venstre-leder. Stein Bjørge

Kulturminister Abid Raja, kunnskapsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø er andre kandidater som hyppigst nevnes som mulige lederemner ved siden av Rotevatn.

Les også Raja er politisk kjendis og kan snakke med alle. Rotevatn er ideologen som kan vinne debatter.

Valgkomiteen er ventet å presentere sin innstilling i midten av august.

Nedstengningen av Norge i mars på grunn av koronautbruddet tvang Venstre og flere andre partier til å utsette sine landsmøter. Grandes etterfølger skal etter planen velges på et nedskalert Venstre-landsmøte helgen 26.–27. september.

Høyre fortsatt største parti

August-målingen viser ingen dramatiske utslag fra de siste måneders målinger. Alle endringer er innenfor feilmarginen.

KrF er på denne målingen så vidt over sperregrensen igjen med en oppslutning på 4,1 prosent, mens Rødt faller under og noterer 3,8 prosent.

Høyre er fortsatt landets største parti med en oppslutning på 24,7 prosent. Det har partiet vært siden koronaen rammet Norge i mars.

Frem til mars i år hadde Arbeiderpartiet vært største parti i Norge i lang tid. Helt siden juli 2018, ifølge pollofpolls.no.

De rødgrønne partiene Ap, Sp og SV får 81 mandater og mangler fire mandater på å få flertall som krever 85 mandater. Selv ikke med Rødts to mandater blir det rødgrønt flertall.

Det blir det kun hvis MDGs åtte mandater regnes inn i en rødgrønn blokk.

Nåværende regjeringskonstellasjon (Høyre, KrF og Venstre) med parlamentarisk støtte fra Frp får bare 78 mandater.

