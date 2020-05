– Det virker som om man i regjeringen ikke er klar over hvordan vi breddeklubber driver, sier lederen i Lørenskog IF Martin Steen til Aftenposten.

Lørenskog IF drifter to fotballanlegg. En av banene på Rolvsrud er oppkalt etter klubbens superstjerne John Carew.

Klubben som omsetter for 15 millioner og har fem ansatte, gikk i 2019 med fattige 47.000 i overskudd. Nå går det mot et underskudd som kan komme opp i millionklassen om de ikke får økt støtte fra staten.

Steen setter nå sin lit til at Stortinget skal bidra til å redde klubbene som utgjør breddefotballen.

Momskompensasjon nå

Aps idrettspolitiske talsperson Trond Giske mener at hele frivillighetssektoren må få full momskompensasjon. For Lørenskog IF vil det bety at de får tilbake de 2,4 millionene de i fjor betalte i moms. For 2018 fikk de tilbake 778.000 av 2 millioner i betalt moms.

– Full momskompensasjon som Stortinget har vedtatt, men som ikke er gjennomført ennå, er en enkel måte å tilføre penger på, sier Giske.

Tallene er allerede rapportert inn. Det er bare å øke kompensasjon fra dagens sats til 100 prosent. Forslaget om det signaliserer Ap kan komme i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Ifølge Giske vil dette koste 350 millioner kroner. SSB har beregnet dugnadsinnsatsen i frivillig sektor til mer enn 142.000 årsverk og 75 milliarder i verdiskapning.

Lørenskog er helt avhengig av frivillig innsats. Steen jobber som markedssjef i LHL.

Pakkene treffer ikke klubbene

Da kompensasjonspakken for idretten kom, inneholdt den penger som blant annet skulle dekke bortfall av billettinntekter og parkeringsavgift. Men i mars, april og mai har ikke en klubb som Lørenskog billettinntekter eller noen som kommer på turneringer og betaler parkeringsavgift.

Da Norge ble korona-stengt tapte klubben derimot 689.000 i aktivitetsavgift. Denne innbetales i sin helhet på våren, men uten aktivitet ingen avgift. Dette inntektsbortfallet kompenseres ikke av tiltakene.

– Hvordan vi får kompensert tap av inntekter er ikke det avgjørende, men at pengene kommer, sier Steen, som sier at full momskompensasjon vil hjelpe.

Egenandel for aktivitet

Aktivitetsavgiften er penger som i stor grad betales av foreldre for at 1000 barn og unge skal spille fotball. I Lørenskog er kontingenten på 500 kroner pr. person, aktivitetsavgift kommer i tillegg.

For ungdom som er på høyt nivå, trener flere ganger i uken og hvor man hyrer inn ekstern trener, kan det dreie seg om 8000 kroner i året. For unge som kanskje er på trening en gang i uken, 1900 i året.

Men selv om treninger avlyses og ansatte permitteres, er mange av de faste utgiftene der.

Dan P. Neegaard

Frykter frafall av unge

– Først når aktiviteten er normal kan klubben ta full avgift, så mye av inntektene for i år er tapt, forklarer Steen.

– Noen sier at vi kan kreve full aktivitetsavgift for hele året når vi er tilbake for fullt, kanskje ikke før til høsten. Det vil være å sende regningen for nedstengningen til foreldrene, noe vi ikke kan eller vil gjøre, sier Steen.

Han legger til at å sende regningen til foreldrene øker faren for unger slutter fordi foreldrene ikke har råd. Lørenskog er en kommune med mange innvandrere, og Steen sier at fotball er et lavterskeltilbud som styrker integreringen.

– Har dere allerede hatt frafall?

– Det vet vi ennå ikke, sier Steen.

Kaos om åpning

Kulturminister Abid Raja (V) hadde gitt grønt lys for at utøvere under 20 år i fotball og andre idretter med «begrenset fysisk kontakt» kan gjenoppta trening fra 15. juni.

Helsedirektoratet har varslet at de mener all barne- og ungdomsidrett skal åpnes fra 1. juni. Rådet fra Helserådet ble trukket tilbake sist uke. Det varsler at deres endelige råd kommer innen 28. mai.

Både Steen og Giske mener at de må være mulig å komme tilbake i nær normal fotballaktivitet 1. juni.

Giske er tydelig på at regjeringen vil undergrave forståelsen for tiltakene om man ikke åpner fotballen i tråd med helsefaglige råd.

– For mange klubber vil det være slik at dersom de ikke kommer i gang før 15. juni og det ikke blir turneringer eller fotballskole, så betyr det i realiteten at fotballen ikke er i gang før 15. august, sier Giske.

– Det kan bety at klubbene taper aktivitetspenger for juni, og at enda flere unge faller fra, legger han til.

Ryker fotballskolen?

I likhet med de fleste andre fotballklubber i Norge har Lørenskog fotballskole første uke i skoleferien. Starter ikke fotballen opp før 15. juni kan den også gå fløyten. Det kan bety ytterligere 250.000 i tapte inntekter.

Lørenskog IF har en sommerkonsert sammen med kommunen som gir gode inntekter. Den blir det ikke noe av i år.

Summert opp betyr dette at klubben kan gå med et underskudd i millionklassen. Hvor stort er usikkert, fordi klubben også har spart penger på permitteringer av ansatte.