Onsdag presenterte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sitt nye byråd på rådhusplassen i Oslo.

Byrådet blir utvidet fra åtte til ni, og det ser nå slik ut:

Tre nye fjes – finans til MDG

Både SV (91, prosent) og MDG (15,3 prosent) gikk frem i kommunevalget, mens Ap (20,0 prosent) gikk tilbake. Det gjenspeiles i den nye sammensetningen. Både SV og MDG får hver sin nye post, mens Ap mister én.

Nå har Ap tre, samt byrådslederen. MDG har tre, mens SV har to. Med disse endringene har ikke lenger Ap rent flertall.

MDGs nye tilskudd er Einar Wilhelmsen, som blir finansbyråd. Han erstatte Robert Steen (Ap), som nå blir byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

Denne endringen rimer godt med MDGs ønsker på forhånd. I valgkampen røpet et MDG i stor fremgang i Aftenposten hvilke byrådsposter partiet helst ville ha: byråden for finans sto øverst på listen.

Wilhelmsen understreker at det for MDG er viktig å ta et tungt ansvar for helheten når de har gått så mye frem ved valget som de gjorde.

– Jeg gikk inn i politikken fordi jeg var så utrolig lei av at man ikke kunne sykle dit man ville uten å være redd i trafikken. Så et hjertebarn for meg har vært å få bygget om Oslo, slik at byen blir trygg å ferdes i for alle, sier han.

– Men for meg som finansbyråd er det viktigste å levere på de mange og store målene i byrådserklæringen, innenfor trygge økonomiske rammer, sier han også.

For Robert Steen blir det også en ny hverdag. Han ble hentet inn fra utsiden for fire år siden til oppgaven som finansbyråd. Nå tar han i stedet spranget over til oppgaven som fagbyråd.

– Jeg tar samtidig med meg det fagområdet jeg antagelig brenner mest for over: digitalisering. Det er i ferd med å bli en så viktig del av politikken at det krever mer tilstedeværelse enn det som har vært tilfellet til nå, sier Steen.

Ungt stjerneskudd, mens Ap-veteran går ut

SVs ferske byråd er Omar Samy Gamal (SV), som blir byråd for arbeid og mangfold. 27-åringen, den yngste i byrådet, er et ubeskrevet blad i Oslo-politikken. For seks uker siden ble han valgt inn i bystyret for første gang. Nå blir han i stedet byråd.

Olav Olsen

– Mitt mål har alltid vært og kommer alltid til å være å kjempe for de svakeste i samfunnet. Jeg er en arbeiderklassegutt fra en minoritetsfamilie, og jeg kjenner godt til utfordringene mange hver dag møter, sier Gamal.

Den eneste nye navnet fra Ap, er Victoria Evensen (Ap), som blir næringsbyråd.

De som forlater skuta nå, er Aps helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og næringsbyråd Marthe Scharning Lund (Ap).

Dahl har siden 1999 vært aktiv i Oslo-politikken i ulike offentlige verv. Hun ble første gang valgt inn som fast representant i bystyret i 2007, og hun ble gjenvalgt i høst.

Olav Olsen

Dette er de nye

Det blir altså tre nye navn i Oslo-byrådet.

Einar Wilhelmsen (45), finansbyråd: Er leder for MDG i Oslo og kommer fra stilling som fagansvarlig i miljøstiftelsen Zero. Han har tidligere vært byrådssekretær for den forrige finansbyråden. Han var også med i MDGs forhandlingsdelegasjon for ny byrådsplattform.

Er leder for MDG i Oslo og kommer fra stilling som fagansvarlig i miljøstiftelsen Zero. Han har tidligere vært byrådssekretær for den forrige finansbyråden. Han var også med i MDGs forhandlingsdelegasjon for ny byrådsplattform. Victoria Marie Evensen (39), næringsbyråd: Har vært bystyremedlem for Ap siden 2011, og har de siste fire årene ledet byutviklingskomiteen i Oslo bystyre. Hun har arbeidet som kreativ leder i reklamebransjen.

Har vært bystyremedlem for Ap siden 2011, og har de siste fire årene ledet byutviklingskomiteen i Oslo bystyre. Hun har arbeidet som kreativ leder i reklamebransjen. Omar Samy Gamal (27), byråd for arbeid og mangfold: Er yrkesfagslærer og var med i Oslo SVs forhandlingsdelegasjon. Han har tidligere vært rådgiver i Norsk Vann og leder i NITO-Studentene.

Oslo-byrådet la frem sin nye politiske plattform tirsdag, der byrådet blant annet går inn for å øke bompengene og skrote de store veiprosjektene for ny E18 og E6.

Samtidig er det uklart hvordan byrådet skal sikre flertall for politikken sin. Både Venstre og Rødt er aktuelle som støtteparti.