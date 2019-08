Statsminister Erna Solberg (H) stilte fredag kveld et historisk ultimatum til egne regjeringspartier. På en pressekonferanse sa Solberg at hun har lagt frem en endelig skisse til løsning på bompengefloken som de andre regjeringspartiene Frp, KrF og Venstre hadde fått frist til mandag med å godta.

Kort oppsummert har striden stått imellom et krisepreget Frp, som vil kutte i bompenger i by og bygd, og et krisepreget Venstre, som vil opprettholde satsingen på kollektiv og forhindre økt biltrafikk i byene.

Noen viktige punkter i skissen er:

Staten øker sitt bidrag i finansiering av storbypakker fra 50 til 66 prosent

Av økningen på 16 prosentpoeng skal åtte gå til å kutte bompenger, og åtte til kollektivutbygging

Nullvekstmålet ligger fast, og knyttes til bompengereduksjonene. Det vil si at byer med økt biltrafikk, ikke får bompengereduksjoner.

Egenandel for kommuner og fylkeskommuner ligger på 20 prosent til nye byvekstavtaler

Jan Tomas Espedal

Solberg opplyser at skissen har en kostnadsramme på cirka to milliarder kroner årlig. Det er avhengig av fremdriften på noen prosjekter, og noe av det man er blitt enige om, ligger i regjeringsplattformen fra før, opplyser Solberg på pressekonferansen.

Andre viktige punkter er:

Det årlige tilskuddet på 500 millioner kroner til reduksjon av bompenger skal økes til 1,4 milliarder kroner

Veiprising blir ikke innført i denne stortingsperioden

300 millioner kroner legges inn til reduserte kollektivbillettpriser i de store byene. Det skal også legges 250 millioner kroner inn til bedre kollektivtrafikk, fortrinnsvis utenfor de store byene.

50 millioner kroner til å styrke Enovas arbeid med å redusere utslipp i næringstransport

Alle sa ja

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad anbefalte landsstyret å si ja til den endelige skissen som Solberg la frem, og rett før Venstres pressekonferanse var det klart at landsstyret stilte seg bak partilederens anbefaling.

– Landsstyret til KrF sier ja til avtalen. Dette er en god avtale som sikrer fire milliarder til utbygging av kollektiv i byene, som bybanen i Bergen eller T-bane i Oslo, sier KrF-leder Ropstad i en kommentar til NTB.

Frp-leder Siv Jensen var også raskt ute etter Solbergs ultimatum med så si at dette er en skisse som hennes parti kan stille seg bak, og anbefalte landsstyret å si ja til skissen.

Stian Lysberg Solum

Venstre ble imidlertid sittende i gruppemøte i flere timer, mens spørsmålet om den borgerlige flertallsregjeringen ville overleve hang i luften. Først klokken 23 kom partileder Trine Skei Grande ut i Vandrehallen på Stortinget og fortalte at også Venstre sier ja.

Grande: – Dårlig prosess

– Vi føler at vi har vunnet, men vi føler også at det har vært en dårlig prosess. Vi føler ikke at det er slik partier som samarbeider, jobber sammen, sier Skei Grande.

Grande slo også fast at det var en enstemmig stortingsgruppe i partiet som sa ja til skissen.

Hun karakteriserte hele prosessen som selsom.

– Hva har vært selsomt?

– Politiske partier som samarbeider, lager budsjetter og politiske dokumenter som skal leveres til Stortinget. Det er å ta shortcuts i slike sammenhenger og prosesser på siden av budsjettet.

– Er ikke det en hard kritikk av statsministeren?

– Jeg synes ikke vi skal styre med ultimatum, sa hun.

Skei Grande sa at to ting var avgjørende for Venstre: Nullvekstmålet for biltrafikk i byen ligger fast og at det gis 800 millioner til å redusere bompenger, mens det gis 1 milliard mer til kollektivprosjekter.

Hun gjorde det klart at dersom biltrafikken øker, så vil det bli kutt i reduksjonen av bompengene.

– Slik tolker vi avtalen, slo hun fast.

Aftenpostens politiske kommentator, Trine Eilertsen, mener Skei Grande i verste fall kan skape tvil om regjeringssamarbeidet er ønskelig med måten hun opptrådte på pressekonferansen fredag kveld.

– Trine Skei Grande er oppsiktsvekkende åpen om sin misnøye med prosessen. Stemningen blir ikke bedre av dette og i verste fall skaper Venstre tvil om hvorvidt de vil dette, eller om de er truet på plass, mener Eilertsen.

Venstre-fylkesleder: Solid Venstre-stempel på skissen

Erna Solbergs siste og endelige forslag til løsning på bompengekrisen fikk tommelen opp fra Venstres fylkesleder i Rogaland, Kjartan Alexander Lunde, i en periode på fredagskvelden der få Venstre-topper ville uttale seg om den endelige skissen.

Rogaland er et av de største Venstre-fylkene i landet og Nord-Jæren og Stavanger-området har vært et av stedene i landet der det har vært størst strid rundt økt bompengebelastning som følge av byvekstpakkene.

Carina Johansen / NTB scanpix

– Venstre har fått inn mange av de tingene som vi ønsket. Det er viktig at det her følger økte midler til investeringer i de store prosjektene samtidig som det også er økt satsing til kollektivdrift i byområder. Skissen inneholder også midler til å styrke kollektivtrafikken utenfor byene. Dette er bra for oss i Rogaland. Jeg føler dette har et solid Venstre-stempel, sa Lunde til Aftenposten en times tid før Venstre-leder Skei Grande sa ja til skissen.

Bompengegeneral i Frp, Frank Sve, som er fylkesleder i Møre og Romsdal, mener skissen er «en klar seier for Frp». Han rådet partiledelsen til å gå for skissen, fordi det medfører reduksjon i bompenger.

Opposisjonen kritiserer skissen

MDG og SV er ikke imponert over skissen til avtale mellom regjeringspartiene. MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm mener statsminister Erna Solbergs skisse til bompengeløsning overkjører byene og setter dem i en umulig situasjon.

– I beste fall ender det nå med enighet om målet om å ikke få mer biltrafikk, men som samtidig svekker det viktigste virkemiddelet som vi vet fungerer, nemlig bompenger, sier Bastholm.

SV-leder Audun Lysbakken uttalte at Venstre og KrF svikter klimaet, miljøet i byene og velferden dersom de går med på statsministerens bompengeskisse. Han omtaler avtalen som «miljøfiendtlig og usosial».

– Solbergs løsning kan øke biltrafikken inn til byene og hun kan komme til å undergrave målet om nullvekst i biltrafikken. Med denne løsningen vil det også bli vanskeligere for byene å bygge ut kollektivtrafikken som trengs for å sikre rein luft og veier uten kø, sier SV-lederen til NTB.

Etter Venstres ja sier en skuffet Lysbakken at Venstre har «akseptert en svekket miljøpolitikk for å redde valgkampen til Frp og Høyre».

– Venstre valgte svart regjeringsbil foran grønn miljøpolitikk, sier Lysbakken til Aftenposten.