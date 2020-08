Aps partisekretær varsler gjennomgang av varsler-trussel i feiden mellom to av partiets trøndertopper

– Trusler om mulige varsler skal ikke brukes som argument i en valgkomité, sier Aps partisekretær. Søndag ettermiddag var det ikke kommet noen varsler mot Trøndelag Aps nye leder.

Ingvild Kjerkol ble valg som ny leder i Trøndelag etter at det ble fremmet benkeforslag på henne. Videograb fra Trøndelag Aps livesending

31 minutter siden

Ap har to stortingsrepresentanter fra Nord-Trøndelag, Ingvild Kjerkol og Arild Grande. På fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap i helgen hadde de hver sin hovedrolle i det som fortonte seg som en åpen personlig feide dem imellom.

– Vi vil ha en gjennomgang av hva som har skjedd, opplyser partisekretær Kjersti Stenseng. Internt i partiet meldes det om behov for en «opprydningssamtale.»

Les også Ingvild Kjerkol danket ut Marit Bjerkås som ny leder av Trøndelag Ap

Arild Grande ledet valgkomiteen som foreslo en annen kandidat enn Ingvild Kjerkol til ledervervet i fylkespartiet. Foto: Ketil Blom Haugstulen.

Kjerkol vant, Grande tapte

Kjerkol gikk seirende ut av fighten ved å bli valgt som ny leder av fylkespartiet – stikk i strid med anbefalingen til valgkomiteen, som ble ledet av Grande.

Kjerkol ble før valgkomiteens innstilling forelå omtalt som favoritt til å overta ledervervet. Men valgkomiteen foreslo i stedet Marit Bjerkås.

Årsaken til at valgkomiteen med Arild Grande i spissen ikke innstilte Kjerkol i utgangspunktet, røpet Grande selv fra talerstolen på årsmøtet.

Grande: Kan ikke stille meg bak Kjerkol

– Jeg kan være helt åpen og ærlig på at jeg sa i valgkomiteen at jeg ikke kan stille meg bak et forslag med Ingvild Kjerkol som leder. Det har jeg personlige grunner for, sa Grande og fortsatte:

– Og jeg tilbød valgkomiteen, siden det faktisk var flere som ønsket å fremme forslag på Ingvild Kjerkol, at dersom komiteen insisterte på å fremme forslag på Kjerkol som leder, kunne jeg tre ut som leder.

Ble beskyldt for å ha bedrevet trakassering

Det lekket ut fra valgkomiteens arbeid at Grande hadde fortalt komiteen om en SMS han hadde mottatt. Ifølge Adressa hadde den følgende ordlyd:

«Ingvild??? Dere kan ikke kaste Trond for så å erstatte han med noen som har bedrevet trakassering i stooort i årevis!»

Det ble antydet at det kunne komme et varsel mot Kjerkol, om hun ble valgt.

– Dette kan jeg ikke akseptere, sa Kjerkol fra talerstolen på årsmøtet om valgkomiteens prossess. Hun mente Grande hadde brutt alt av valgprosesser og varslingsrutiner.

Kilder i Ap sier til Aftenposten at konflikten dem imellom dreier seg om håndteringen av en personalsak i Trøndelag. Dette skal ikke ha noe med metoo å gjøre.

Ingen varsler mottatt

Partisekretær Stenseng sier i en SMS til Aftenposten søndag ettermiddag at «vi har ikke mottatt varsel mot Kjerkol» og fortsetter slik:

– Dersom det er påstander eller hendelser det bør varsles om, håper jeg det blir gjort, slik at vi får fulgt opp det på en skikkelig måte og i tråd med våre retningslinjer.

Hun understreker at trusler om mulige varsler ikke skal brukes som argument i en valgkomité.

– Dersom rykter om varsler legges til grunn i slike prosesser, er det dårlig organisasjonskultur og undergraver dette viktige instituttet, sier hun.

Hun sier dette er årsaken til at hun ønsker en gjennomgang.

Grande: Vi tar dette internt

Kjerkol sier til Aftenposten at det er «helt naturlig at det blir en runde med partikontoret», siden Grande har «brutt våre vedtekter om hvordan man håndterer et varsel».

– Men jeg har ikke noen rolle i den runden, sier hun.

Om forholdet til Grande sier hun at de aldri har vært nære venner, men hatt et helt normalt forhold som kolleger. Hun legger til at han ikke har bodd i Nord-Trøndelag på grunn av familie i Oslo og på Sørlandet, mens hun har holdt til i Nord-Trøndelag.

Aftenposten har ikke snakket med Grande annet enn via SMS.

– Vi tar dette internt i partiet sentralt, skriver han. Han vil ikke svare på om han personlig har planer om å sende inn noe varsel.