Boe Hornburg har fått seks ukers permisjon frem til 3. juni for å delta i et forskningsprosjekt sammen med forskningssjef Ole Jacob Sending ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

– Det er kompetanseutvikling for meg, sier Boe Hornburg.

– Hva slags prosjekt?

– Nøyaktig hva det skal bli er ikke avklart, svarer han.

Boe Hornburg har ansvar for politikkutvikling og strategi i Arbeiderpartiet, og tilhører Støres innerste krets.

– Er du på vei bort fra Støre?

– Nei, jeg skal tilbake og drive valgkamp for fullt, svarer Hornburg som ble håndplukket av Støre for for tre år siden.

– Spennende mulighet for ham

Hornburg har tidligere 16 års erfaring som kommentator, journalist, redaktør og direktør i Aftenposten og Schibsted.

– Hornburg har bred erfaring fra privat næringsliv, redaksjonell virksomhet og analyse av det norske samfunn og norsk politikk. Jeg er glad for at han har sagt ja til å slutte seg til Arbeiderpartiet. Hans kunnskaper og erfaring vil styrke og komplementere vårt lag og gi verdifulle bidrag når vi skal skape politikk og strategi som skal danne grunnlag for valgseier og ny regjering i 2017, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da Hornburg ble ansatt.

– Thomas fikk et tilbud som gjesteforsker som var en spennende mulighet for ham. Det la vi til rett for at han skulle få, og så gleder vi oss til å få ham tilbake i valgkampen, sier sekretariatsleder i stortingsgruppen, Snorre Wikstrøm.

– Er det heldig å ta permisjon ved inngangen til valgkampen?

– Vi skjønner at dette var en mulighet man ikke får så ofte. Vi har et apparat rundt Støre med med flere nære rådgivere, så det er fullt ut håndterbart, sier Wikstrøm.