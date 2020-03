Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen har meddelt Nordland Ap at han ikke vil stille til gjenvalg i 2021.

Beskjeden kom etter at Ap har slått fast at Sivertsen har brutt Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering, skriver Dagens Næringsliv.

Dette kommer frem i en intern melding fra partisekretær Kjersti Stenseng til partiets stortingsrepresentanter som avisen har fått tilgang til.

Fratatt verv umiddelbart

Sivertsen har fått beskjed av partiledelsen om å fratre vervet som fraksjonsleder i kommunalfraksjonen.

Mandag opplyste Sivertsen til Nordland Arbeiderparti at han ikke tar gjenvalg til Stortinget når denne perioden er over.

Sivertsen meddeler i en pressemelding at han ikke vil gi ytterligere kommentarer. Han har sittet på Stortinget siden 2009.

Han skriver på Facebook at han også stiller sine andre verv til disposisjon.

– Frem til stortingsvalget i 2021 vil jeg ivareta mine plikter som stortingsrepresentant. Jeg er lei meg for den belastningen denne saken påfører varsler, min egen familie og partiet, skriver han blant annet.

Ifølge NRK dreier det seg om et varsel fra et kvinnelig medlem i Arbeiderpartiet og gjelder en hendelse i nyere tid. Saken skal stamme fra desember.ß

Varsleren vil ikke ha oppmerksomhet

Partisekretær Kjersti Stenseng ønsker ikke å kommentere detaljene i saken, men bekrefter overfor DN at partiet fikk et varsel i desember. Saken mot Sivertsen ble ferdigbehandlet i februar.

– Har politiet vært involvert i saken?

– Nei, dette er ikke en politisak, men en sak behandlet i tråd med våre retningslinjer, sier Stenseng.

I meldingen til stortingsrepresentantene skriver partisekretæren at varsleren har et «innstendig ønske om ikke å ha oppmerksomhet om saken, og at det har vært viktig for partiets håndtering»