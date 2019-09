Erna Solberg tar avstand fra uttalelsene til Siv Jensen og Sylvi Listhaug

– Det bildet sier, ikke er regjeringens standpunkt, sa Erna Solberg da hun møtte pressen under en reise i Tromsø mandag.

Det skapte sterke reaksjoner da Sylvi Listhaug torsdag la ut et bilde på Facebook av en båt på rolig sjø i solnedgang, med teksten «Norge skal ikke ta imot båtmigranter».

– Enig? spurte eldreministeren i en kort følgetekst.

Julie Brodtkorb, Solbergs tidligere stabssjef ved Statsministerens kontor, beskrev mandag Listhaugs Facebook-post som et «moralsk havari» i et debattinnlegg hos NRK.

«Sylvi Listhaugs innlegg om båtmigranter er et av de nedrigste valgkamputspillene jeg noen gang har sett», skrev Brodtkorp.

Lise Åserud / NTB scanpix

Listhaug gikk som kjent av som justisminister i fjor, bare timer før Stortinget skulle behandle et mistillitsforslag mot henne etter en Facebook-post.

Solberg sier at budskapet i Facebook-posten ikke er regjeringens politikk.

– Det er viktig å understreke at det bildet sier, ikke er regjeringens standpunkt. Regjeringen jobber aktivt med å finne en løsning for båtflyktningene, sammen med andre europeiske land. Vi jobber for at færre skal reise over Middelhavet. Vi henter kvoteflyktninger fra Libya, nettopp for at folk som har rett på asyl ikke skal utsette seg for den farlige reisen. Norge er det landet i Europa som per innbygger henter flest kvoteflyktninger, sier Solberg.

Hun sier imidlertid at statsministeren ikke kan drive sensur av meninger.

– Alle partier får drive sin valgkamp, men det er ikke regjeringens politikk. Vi kan ikke drive sensur av partiene i valgkamp, sier Solberg, og peker på at andre regjeringspartier markerer sine standpunkt i andre saker hvor de er uenige med regjeringsplattformen.

– Hvordan kan en slik Facebook-post fra Sylvi Listhaug påvirke samarbeidsklimet i regjeringen, etter tøffe uker med stor uenighet om bompenger?

– Det er klart at vi har ett standpunkt i regjeringen, det er at vi skal en felles europeisk løsning som er forpliktende for landene i Europa. Vi har sagt at vi skal delta i den.

– Men er det positivt for samarbeidsklimaet at hun som statsråd poster slike budskap?

– Alle saker som presenteres som ikke er regjeringens politikk, men enkeltpartienes, vil alltid skape gnisninger i et samarbeid. Det er lokalvalgkamp, det er valgkamp for de enkelte partiene, så da vil man fremme sine saker.

Stein Bjørge

– Ingen snikislamisering

Mandag hadde Frp-leder og finansminister Siv Jensen en kronikk i VG med tittelen «Dette er snikislamisering».

Den tok utgangspunkt i at tre kvinner i Al-Noor Islamic Centre ikke ville ta kronprins Haakon i hånden da han besøkte den terrorrammede moskeen. De holdt i stedet hånden over hjertet som hilsen.

Solberg har tidligere sagt at hun ikke liker begrepet snikislamisering. Det gjentok hun mandag.

– Jeg mener fortsatt at snikislamisering er et dårlig begrep, rett og slett fordi det ikke finnes noen snikislamisering i vårt samfunn. De sakene hun tar opp er for så vidt greie, viktige saker. Som håndhilsing, og at folk må gjøre de jobbene de får uavhengig av religiøs bakgrunn. Men ingen av dem er eksempler på snikislamisering, sier Solberg.

Statsministeren sa at hun ikke gjorde noen forsøk på å håndhilse på Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif da han nylig var i Norge.

– Det ikke å håndhilse, ser du på det som respekt for andres religion?

– Hvis folk kommer som gjester til meg, eller jeg er gjest et annet sted, så respekterer jeg det. I arbeidslivet vårt må vi sørge for at vi kan fungere på vanlig måte, det betyr at du hilser på folk, også med håndhilsing.

Interessert i politikk? Hør ukens episode av podkasten Aftenpodden.