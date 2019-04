Ap valgte igjen to nestledere, Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran. Allerede nå er det klart at Tajik er pekt ut til å svare på en av landsmøtets viktigste bestillinger, nemlig et nytt prinsipprogram.

Ap-landsmøte vedtok søndag at det vil ha et nytt prinsipprogram. Sist gang Ap vedtok et prinsipprogram var i 1981, det landsmøtet Gro Harlem Brundtland ble valgt til leder på.

Partileder Jonas Gahr Støre sier at man allerede er i gang med forarbeidet. Det er avgjort at partilederen selv skal lede arbeidet med neste stortingsvalgprogram. Den oppgaven hadde Tajik før 2017-valget.

Først til høsten skal det nedsettes programkomité eller komiteer, men forarbeidet er i gang, ifølge Støre.

– Vi har startet opp et arbeid med områder som blir viktige. Vi skal tydeliggjøre verdiene og vise hva de betyr i praktisk politikk. Det blir Hadia Tajik som vil lede arbeidet med dette verdiprogrammet eller prinsipprogrammet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Støre sier at en ikke vil være bundet av å lage et helt nytt prinsipprogram som i 1981. Det kan også tenke seg at det blir en del av stortingsvalgprogrammet.

Den nye ideologen

– Jeg opplever at det i partiet er en tørst etter en mer verdiforankret politikk, sier partilederen.

I sin tale på landsmøtets siste dag avsluttet Hadia Tajik talen med ordene at Ap skal vise «at vi er et godt gammeldags arbeiderparti.»

– Er det fremtiden?

– Det å vise det tydelige verdigrunnlaget til Ap og den moderne politikken, blir en viktig oppgave fremover, sier Tajik.

– Vi kan ikke bare snakket om de politiske løsningene vi har vedtatt, uten å klare formidle på en tydelig måte hvorfor vi vil det. Hvilket verdigrunnlag det bunner i og hvor det kommer fra, at vi vil tilby ungene våre skolemat eller gratis SFO for førsteklassinger. Får vi ikke frem hvilken samfunnsretning dette handler om, så får vi heller ikke vist frem forskjellen mellom oss og høyrekreftene, understreker Ap-nestlederen.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sidestilte nestledere

Ap har hatt én nestleder etter at Trond Giske trakk seg for vel ett år siden. Landsmøtet valgte å fylle dette hullet med Bjørnar Skjæran, som har sittet i sentralstyret i flere perioder. Han sitter ikke på Stortinget.

Les om den nye nestlederen: Aps mann i kjeledress

Ap har ingen tradisjon for å ha en nestleder som ikke er på Stortinget. Hvordan arbeidsfordelingen blir mellom de to, er ennå ikke avklart, opplyste Støre på en av de mange pressebriefene i forbindelse med landsmøtet.

I Ap er de to nestlederne likestilt, men det er kjent at det var sterke rivninger mellom Tajik og Giske.