Erna Solberg mener Jonas Gahr Støre driver «grov forenkling»

Statsministeren sa den forrige regjeringen erklærte at pandemien er over. Erna Solberg (H) reagerer.

Statsminister Jonas Gahr Støre og den forrige statsministeren, Erna Solberg, møttes til debatt hos NRK torsdag morgen.

2. des. 2021 08:30 Sist oppdatert 6 minutter siden

Uttalelsen den forrige statsministeren reagerer på, kom da Jonas Gahr Støre i morgentimene fikk spørsmål fra NRK om Støre-regjeringen gjør andre vurderinger enn Solberg-regjeringen:

– Det siste som kom fra den forrige regjeringen, var jo å si at pandemien var over og at man skulle ha beredskap mot den. Nå vet vi at vi har et smittetrykk som krever kontrollerende tiltak. Det jeg tror er felles, er at vi bygger på de rådene som kommer fra folkehelsemyndighetene, FHI og Helsedirektoratet, sa Støre.

– En grov forenkling, svarte Solberg da hun møtte Støre i Politisk kvarter på NRK noen minutter senere.

Ville at Støre skulle trekke det tilbake

Den siste tiden har Støre manet politikere til å veie sine ord i koronadebatten, for å unngå polariserende debatt. Erna Solberg svarte at det å være ærlig om dødstall, bygger tillit.

Deretter ba hun Støre om å trekke tilbake ordene.

– Jeg hørte morgensendingen i dag, og forstår at statsministeren har sagt at pandemien er over. Det er en grov forenkling. Tvert imot sa vi at pandemien ikke er over, men at vi var på et stadium der de faglige rådene var at vi kunne gå tilbake til en mer normal hverdag. Vi la aldri bort meterstokken, vi ga den videre til dere. Og da synes jeg det er statsministeren som nå driver med grov forenkling. Så det håper jeg han trekker tilbake, sa Solberg.

– Jeg siterer bare oppslag fra august og september, om at nå kan man ha «one night stands», man kunne leve som normalt, svarte Støre.

Solberg gjentok at de aldri hadde sagt at pandemien var over.

– Det vår måten det ble gjengitt hele veien og det var sånn oppfatningen var, sa Støre.